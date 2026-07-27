'근저당 매매'로 악화된 李지지율…2주 연속 하락해 46.3% [리얼미터]

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 지지율이 27일 46.3%로 2주째 하락했다
- 부정 평가는 49.5%로 올랐고 부동산 민심 악화가 원인으로 꼽혔다
- 민주당 41.3%, 국민의힘 40.6%로 접전이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
리얼미터 "부동산 민심 반발·증시 등 악재"
민주 41.3%, 국민의힘 40.6%…오차 범위 내 접전
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 2주 연속 하락해 46.3%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 부정 평가 원인으로는 '아파트 근저당 매매' 등 부동산 민심 악화가 꼽혔다.
에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 20일부터 24일까지 전국 18세 이상 유권자 2505명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 내린 46.3%였다.
부정 평가는 49.5%로 지난주보다 1.5%p 상승했다. 부정 평가가 긍정 평가보다 3.2%p 높았다. '잘 모름'은 4.2%였다.
리얼미터는 "분당 아파트 '근저당 매매' 논란과 보유세 강화 발언 등 부동산 민심 반발, 레버리지 상장지수펀드(ETF) 및 보완수사권 관련 정책 갈등, 증시 급락 등 경제 악재가 맞물리면서 주중 내내 하락세를 이어간 것으로 보인다"고 진단했다.
지난 23~24일 전국 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 41.3%, 국민의힘이 40.6%를 기록했다. 양당 격차는 0.7%p로 2주째 오차범위 내 접전을 이어갔다.
민주당은 지난 조사보다 1.8%p 하락했고, 국민의힘은 0.6%p 올랐다. 조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.2%, 진보당은 1.0%를 기록했다. 기타 정당은 2.0%, 무당층은 9.6%였다.
리얼미터는 "민주당은 전당대회 기탁금 논란과 신천지 개입설 공방 등 당내 경선 갈등이 불거진 데다, 보완수사권 폐지 당론 추진에 따른 입법 강행 부담이 맞물리며 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다.
국민의힘에 대해서는 "민주당 내부 갈등과 정책 혼선으로 인한 반사이익을 얻었다"며 "보완수사권·부동산 특검 이슈 등 공세를 강화하면서 대구·경북 및 70대 이상·20대 등 핵심 지지층의 결집 영향으로 상승한 것으로 보인다"고 진단했다.
이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 3.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p이며, 정당 지지도 조사의 응답률은 4.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com