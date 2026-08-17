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[르포] K팝 팬덤이 지갑 열었다…K뷰티·푸드로 번진 'KCON 효과'

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  • 15일 미국 LA서 KCON LA 2026이 열렸다.
  • CJ는 올리브영 페스타를 결합해 K라이프스타일 확장에 나섰다.
  • 팬들은 K팝을 넘어 K뷰티·K푸드까지 체험했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K팝 팬덤, 뷰티·푸드 소비로 확산
1422평 페스타에 55개 브랜드 집결
이재현 회장도 3개월 만에 美 현장 점검

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 얼굴에 콜라겐 패치를 붙인 채 다음 부스로 향하고, 두피 세럼을 손등에 발라보는 관람객들이 줄을 이었다. 한쪽에서는 선크림을 직접 써보려는 팬들이 거울 앞에 몰렸고, 다른 쪽에서는 K푸드를 맛보기 위한 줄이 길게 늘어섰다. 좋아하는 K팝 아티스트를 보기 위해 행사장을 찾은 팬들의 관심이 화장품과 음식, 나아가 한국의 생활문화 전반으로 번지는 모습이었다.

15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열린 'KCON LA 2026'은 더 이상 공연만을 위한 행사가 아니었다. 응원봉과 아티스트 굿즈를 든 팬들이 K뷰티 제품을 체험하고 한국 음식을 맛보며 하루를 보냈다. K팝 팬덤이 K뷰티·푸드 등 일상 소비로 확장되는 장면이 행사장 곳곳에서 눈에 들어왔다.

CJ는 올해 KCON에 '올리브영 페스타'를 결합했다. 공연에 집중됐던 팬들의 동선을 뷰티와 푸드, 라이프스타일 제품까지 넓혀 KCON을 'K라이프스타일 플랫폼'으로 확장하려는 전략이다.

[로스앤젤레스=뉴스핌] 김정인 기자 = 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터 전경. 2026.08.15 kji01@newspim.com
[로스앤젤레스=뉴스핌] 김정인 기자 = 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 관람객들이 'KCON LA 2026' 행사장에 입장하기 위해 줄을 서 있다. 2026.08.15 kji01@newspim.com

◆ 투바투 좋아하다 K뷰티까지…팬덤이 소비로

이날 오전부터 LA 컨벤션센터 주변은 K팝 팬들로 붐볐다. 좋아하는 아티스트를 상징하는 색상의 옷과 액세서리를 맞춰 입고 온 팬들이 입장을 기다렸고, 인파가 몰리자 전시장 밖 바닥에 앉아 쉬는 모습도 보였다. 처음 만난 팬들끼리 서로의 굿즈와 코스튬을 구경하며 자연스럽게 대화를 나누기도 했다.

캐나다 토론토에서 온 20대 스칼렛은 투모로우바이투게더(TXT)를 좋아하면서 K팝에 입문했다. 관심은 자연스럽게 K뷰티로 이어졌다. 고등학생 때부터 K팝을 즐겼다는 그는 이날 올리브영 멤버십 회원에게 제공되는 타포린백을 받기 위해 긴 줄에 섰다.

K팝 팬덤은 젊은 층에만 머물지 않았다. LA에 거주하는 60대 케이티는 딸을 통해 K팝을 접한 뒤 올해 네 번째 KCON을 찾았다. 가장 좋아하는 그룹은 에이티즈다. K팝을 계기로 한국에 관심을 갖기 시작한 그는 태극기와 소주 브랜드 '진로'가 그려진 셔츠까지 구입했다.

음악을 좋아하는 데서 시작된 관심이 한국의 제품과 문화 전반으로 확장되고 있는 셈이다.

김숙영 UCLA 연극영화대학 교수는 "국적보다는 본인이 사용하는 플랫폼과 본인이 소속된 팬덤에서 자신의 정체성을 찾는다"고 설명했다.

CJ그룹 조사에서도 미국 응답자의 30%는 K푸드·K뷰티·K팝·K콘텐츠를 모두 경험했다고 답했다. 2개 이상 카테고리를 경험한 비율은 75%에 달했다.

KCON LA 2026을 방문한 이재현 CJ 회장이 올리브영 페스타를 둘러보고 있다. [사진=CJ]
KCON LA 2026을 방문한 이재현 CJ 회장이 올리브영 페스타를 둘러보고 있다. [사진=CJ]

◆ 3개월 만에 다시 美 찾은 이재현…KCON 직접 점검

이재현 CJ그룹 회장도 지난 5월 이후 3개월 만에 다시 미국을 찾아 KCON과 올리브영 페스타 현장을 둘러봤다.

CJ에 따르면 이 회장은 전날 올리브영 페스타에서 스킨스캔을 기다리는 현지 소비자들을 살펴보고 비비고 김치 누들을 직접 맛본 뒤 "킥이 필요하다"고 평가했다. CJ ENM의 글로벌 K팝 플랫폼 엠넷플러스 부스에서는 "미국 K팝 팬들은 무조건 엠넷플러스를 사용하게 만들어야 한다"고 주문했다.

중소기업 중심의 'K-컬렉션' 존도 살펴봤다. 이날에는 이미경 부회장, 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장과 함께 크립토닷컴 아레나를 찾아 KCON 공연을 관람했다.

이 회장의 잇단 방문은 CJ가 미국을 핵심 글로벌 시장으로 보는 시각과 맞닿아 있다. 허민회 대표는 기자간담회에서 미국을 CJ 글로벌 사업의 '절체절명의 지역'으로 규정하며 "미국에서 못 이기면 글로벌이 되지 않는 구조"라고 강조했다.

[로스앤젤레스=뉴스핌] 김정인 기자 = 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열린 '올리브영 페스타 LA 2026' 현장에 관람객들이 몰려 있다. 2026.08.15 kji01@newspim.com
[로스앤젤레스=뉴스핌] 김정인 기자 = 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열린 '올리브영 페스타 LA 2026' 현장에서 관람객들이 K뷰티 체험 부스 앞에 길게 줄지어 서 있다. 2026.08.15 kji01@newspim.com

◆ 콜라겐 패치 붙이고 이동…스킨케어·웰니스로 확장

팬덤의 관심이 실제 제품 체험으로 넘어가는 모습은 KCON 행사장에 마련된 '올리브영 페스타 LA 2026'에서 더 뚜렷했다.

약 4700㎡(1422평) 규모 공간에는 K뷰티·라이프스타일 브랜드 55개가 참여했다. 홍대·명동·성수·강남 등 서울 주요 상권을 테마로 나눠 스킨케어와 메이크업, 헤어·바디 제품 등을 직접 사용하도록 구성했다.

특히 미국 소비자에게 아직 생소한 제품군과 사용법을 직접 경험하게 하는 데 초점을 맞췄다. 행사장에서는 어린 관람객들이 콜라겐 패치를 얼굴에 붙인 채 다른 부스를 돌아다녔다. 올리브영 현장 직원은 미국 고객의 관심이 색조보다 스킨케어에 집중돼 있다며 매끈하고 윤기 나는 피부를 뜻하는 '글라스 스킨'에 대한 관심이 크다고 설명했다.

[로스앤젤레스=뉴스핌] 김정인 기자 = 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열린 '올리브영 페스타 LA 2026' 현장에서 관람객들이 K뷰티 체험 부스 앞에 길게 줄지어 서 있다. 2026.08.15 kji01@newspim.com
[로스앤젤레스=뉴스핌] 김정인 기자 = 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 관람객들이 K푸드를 맛보기 위해 부스 앞에 줄을 서 있다. 2026.08.15 kji01@newspim.com

30대 페넬로피는 미국에서 쉽게 접하기 어려운 두피 제품을 인상적으로 꼽았다. 라보에이치 두피 세럼 등을 살펴본 그는 미국에서는 생소한 제품군이라는 점이 놀랍다고 했다.

푸드올로지 부스에도 제품 체험을 기다리는 줄이 길게 이어졌다. 스킨케어에서 시작된 관심이 이너뷰티와 웰니스 제품으로 넓어지는 모습이었다.

이번 페스타는 중소·인디 브랜드에도 현지 소비자를 직접 만나는 테스트 무대가 됐다. 브랜드들은 제품을 시연하고 소비자 질문을 받으며 반응을 확인했다. KCON 역시 2014년부터 'K-컬렉션'을 통해 국내 중소기업의 해외 진출을 지원하고 있다.

15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 'KCON LA 2026' 공연이 열리고 있다. [사진=CJ]

◆ 제로베이스원·연준 무대에 떼창…공연 밖까지 넓어진 KCON

CJ에 따르면 14~16일 사흘간 열린 'KCON LA 2026'에는 총 14만명 이상이 찾은 것으로 추정된다. 지난해 12만5000여명보다 1만5000명 이상 늘어난 규모다.

이날 저녁 크립토닷컴 아레나에서는 낮 동안 컨벤션센터를 채웠던 팬덤의 열기가 공연으로 이어졌다. 제로베이스원과 연준, 아일릿 등이 무대에 오를 때마다 객석에서는 큰 함성이 터졌고, 관람객들은 자리에서 일어나 노래를 따라 부르거나 음악에 맞춰 함께 춤을 췄다. 응원봉을 흔들고 휴대전화로 무대를 촬영하는 모습도 이어졌다.

박찬욱 CJ ENM 컨벤션사업부장은 "KCON이 다른 단독 콘서트와 차별화되는 이유는 단순히 음악 공연뿐 아니라 컨벤션을 통해 K라이프스타일을 함께 보여줄 수 있기 때문"이라고 말했다. 올해는 5800석 규모의 아티스트 스테이지와 댄스 스테이지, K스토리존 등을 함께 운영했다.

2012년 미국에서 시작한 KCON의 누적 오프라인 관객은 235만명이다. 올해는 올리브영이 타이틀 스폰서로 나서 뷰티와의 결합도 강화했다. 행사장에는 오는 20일부터 미국 세포라 580여개 매장에서 선보일 '올리브영 K뷰티에딧' 매대를 미리 구현했다.

허 대표는 이 같은 흐름을 'K라이프스타일의 일상화'라고 표현했다. 그는 "문화에 대한 관심에서 시작된 발걸음이 이제 미국인들의 생활 속 소비와 습관으로 자리 잡아가는 과정"이라고 말했다.

kji01@newspim.com

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서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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