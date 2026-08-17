전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.17 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

[활기찬 노인일자리] 물 대신 흙탕물 마시며 달린 6·25 소년…역사 담는 '기록 작가단'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 노인일자리 작가단이 13일 익산서 참전용사 삶을 기록했다
  • 빈정한·손양기·서도현 씨 전쟁 기억이 자서전으로 남았다
  • 현장서는 사업의 전국 확대 필요성이 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

어르신 삶 회고록·자서전으로 출판
한 사람 삶으로 역사 되짚어 '전달'
수차례 인터뷰로 안부 확인 효과도
12곳서 시범 운영… 전국 확대 시급

[익산=뉴스핌] 신도경 기자 = 9707378. 잊으려 해도 잊히지 않는 숫자, 이름 대신 불렸던 번호, 내가 살아야 살 수 있던 번호. 전쟁도, 가난도, 긴 세월도 지우지 못하고 평생 가슴에 품던 한 사람의 번호가 노인일자리를 통해 세상에 나왔다.

지난 13일 전북 익산시에서 열린 보건복지부 출입기자 현장간담회에서 '세월이 남긴 가장 따뜻한 이야기' 책을 받았다. 그 속에는 6·25 전쟁 당시 무릎에 파편이 박혀도 살기 위해 달려야 했던 빈정한 씨의 이야기가 있었다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

소년이었던 빈 씨는 전쟁에 나가면서도 군화 대신 농구화를 받고 물 대신 흙탕물을 마셨다. 교과서에서는 알 수 없던 이야기가 노인일자리 '인생이야기 기록 작가단'을 통해 후세대인 나에게로 왔다.

노인일자리는 60세 이상 노인이 다양한 일자리에서 사회활동을 하도록 지원하는 보건복지부 추진 사업이다. '인생이야기 기록 작가단'은 노인일자리 참여자가 지역의 어르신의 삶을 듣고 자서전, 회고록 형태로 기록하는 사업이다. 하루 3시간씩 주 5회 일하면 월 최대 76만1040원을 받을 수 있다.

'인생이야기 기록 작가단'은 현재 전국 12개 기관에서 시범 운영 중이다. 전북 지역을 중심으로 지난달까지 총 164편의 원고 작성이 완료됐다. 기록 대상은 6·25전쟁 참전유공자부터 자원봉사자, 무형문화재 등 다양하다.

빈 씨의 이야기를 담은 작가는 노인일자리 '인생이야기 기록 작가단'에 참여하는 장현희 작가다. 글쓰기와 전혀 관계 없는 삶을 살았다. 피아노를 전공해 음악가와 피아노 원장으로 삶을 살았다. 대장암을 앓으면서 고향에 내려와 우연히 원광효도마을시니어클럽에서 내건 현수막을 보고 '인생이야기 기록 작가단'에 참여하게 됐다.

장 씨는 "여자라서 무기에 대해 관심이 없어서 6·25전쟁에 대해 인터뷰할 때 어려웠다"며 "집에서 사료를 찾아봤다"고 회상했다. 그는 "따라가고 싶다고 말하는 아들과 어르신 이야기를 같이 들었는데 국가관이 새롭게 형성됐다"며 "(현재 대한민국은) 많은 사람의 피로 이뤄진 것이라는 생각이 들었다"고 했다.

장 씨는 "부인을 요양원으로 보낼 수 밖에 없었던 심정이 절절하게 느껴졌고 특히 아내가 주웠던 잠자리를 손바닥으로 짚던 장면을 쓸 때는 마음이 울컥했다"고 했다. 그는 "큰 교육이었고 살아 있는 교육이었다"며 "아들도 다음에 또 가고 싶다고 말했다"라고 전했다.

노인일자리 '인생이야기 기록 작가단'이 13일 전북 익산에서 보건복지부 출입기자단을 만나고 있다. [사진=한국노인인력개발원]

'인생이야기 기록 작가단'의 전순자 작가는 6·25 전쟁 당시 통신병의 이야기를 담았다. 현재 98세인 손양기 씨는 팔에 포탄의 파편이 박힌 줄도 모를 정도로 살기 위해 버텼다. 북한군 파편에 맞아 옆자리 운전병의 해골이 깨지고 골이 쏟아지는 것을 보고 이성을 잃은 것이다.

전 씨는 "우리가 너무 열악했고 죽음과 삶의 경계를 넘나들었다는 생각이 들었다"며 "이야기를 쓰면서 어쩌면 사라질 뻔한 이야기가 역사가 되고 있다는 생각이 들었다"고 했다. 그는 "(손 씨가) 자녀들에게 '훈장탔다'고만 이야기하고 속사정을 말도 못했다고 했다"며 "살아온 이야기를 기록으로 남겨드리니 후손에게 자신의 삶을 정리해 줄 수 있어 행복하다고 했다"고 전했다.

이장택 작가는 현재 93세인 서도현 씨의 이야기를 꼽았다. 서 씨는 6·25전쟁 당시 18세였다. '학도의용군'에 자원해 군복도, 군번도 없이 훈련을 받고 토벌 작전에 참여했다. 그는 '어쩌다 살아남은 것이 아니라 살아야 했기 때문에 살았다'고 자선전에 적었다. 

이 작가는 "(서 씨는) 죽기전에 자서전을 쓰고 싶다고 했다"며 "자서전이 출판된 후 원을 털었다라고 말했다"고 전했다. 그는 "자서전을 쓰려면 면담을 6~7번 정도를 하게되는데 어르신보다 저희가 공부가 되는 것 같다"며 "시범적으로 하는 것보다 전체적으로 하면 큰 도움이 될 것"이라고 의견을 전했다.

이 작가의 의견처럼 현장에서는 참전용사들의 생생한 증언과 사라져가는 개인의 역사를 기록하는 사업을 특정 지역에만 머물게 하지 말고 전국으로 확대해야 한다는 목소리가 높았다. 어르신들의 기억을 보존하는 작업의 가치가 입증된 만큼 사업의 전국적 추진이 시급하다는 것이다. 

김인 노인인력개발원 전북지역본부장은 "우리 주변의 한분한분 이야기"라며 "지역마다 다양성이 있을 수 있는데 익산은 보훈단체부터 먼저 접촉하다 보니 6·25 전쟁 참전용사들이 선정됐다"고 설명했다. 그는 "이야기를 잘 모아내는 작업들이 중요하다"며 "지역사회에서 호평이 있는만큼 전국화가 가능한지 보고 내년 활용할 예정"이라고 설명했다.

'인생이야기 기록 작가단'을 담당하는 박지혜 원광효도마을 시니어클럽 팀장은 "누군가 내 이야기를 들어주고 시간을 소중하게 기록하는 것만으로도 어르신에게 정서적으로 도움이 되고 어떤 욕구가 있는지 파악할 수 있다"며 "이것이 작가단의 가장 큰 가치"라고 했다. 그는 "어르신들이 많이 돌아가신 만큼 하루 빨리 전국적으로 확대될 필요가 있다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
사진
서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동