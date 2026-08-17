젠슨 황 장녀, LG전자 로봇 거점 찾는다…'엔비디아 협력 가속'

AI 핵심 요약beta
- 매디슨 황이 18일 LG전자 양재 R&D캠퍼스를 찾는다.
- LG전자는 데이터팩토리서 로보틱스 협력을 논의한다.
- 구광모·젠슨 황 회동 뒤 피지컬 AI 협력 주목된다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 LG전자의 로보틱스 핵심 거점을 방문한다. 구광모 LG그룹 회장과 황 CEO의 회동 직후 양사 실무진 간 만남이 이어지면서 피지컬 인공지능(AI)·로봇 분야 협력이 구체화될지 주목된다.
17일 업계에 따르면 황 수석 이사는 오는 18일 서울 서초구 LG전자 양재 연구개발(R&D) 캠퍼스의 데이터팩토리를 찾아 LG전자 고위 관계자들과 비공개로 협력 방안을 논의할 예정이다.
데이터팩토리는 LG전자가 휴머노이드 로봇 지능화를 위해 구축 중인 시설이다. 가정과 공장 등 실제와 유사한 환경에서 로봇의 동작 데이터를 확보하고 학습시키는 역할을 한다. 이에 이번 회동에서도 로보틱스 분야가 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다.
앞서 구 회장과 황 CEO는 지난 13일 미국 캘리포니아 엔비디아 본사에서 만나 전략적 사업협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. LG전자는 이를 토대로 내년 1분기 공개를 목표로 엔비디아 플랫폼 기반의 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다.
해당 로봇에는 엔비디아의 로보틱스 칩 모듈 '젯슨 토르'가 탑재되며 휴머노이드 파운데이션 모델 '아이작 그루트'와 로보틱스 안전 시스템 등도 활용될 예정이다.
황 수석 이사는 2020년 엔비디아에 합류한 이후 피지컬 AI 생태계 관련 제품 마케팅을 맡아왔다. 지난 4월에도 서울 LG트윈타워에서 류재철 LG전자 CEO와 만나 피지컬 AI 분야 협력 방안을 논의한 바 있다.
min72@newspim.com