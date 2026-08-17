삼성, 미래 이공계 인재 키운다…기초과학부터 AI까지 지원 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국제올림피아드 수상자 15명 장학금…국가대표 선발·교육도 후원

기능인재·SSAFY까지 지원 확대…반도체·바이오·AI 인재 기반 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 국제올림피아드에서 세계 정상급 실력을 입증한 국내 이공계 인재 육성에 힘을 싣는다. 국가대표 선발과 교육, 국제대회 참가 비용을 지원하는 데 이어 메달 수상자에게 별도 장학금을 지급하며 기초과학 분야 인재 지원을 확대하고 있다.

삼성전자와 삼성바이오로직스·삼성바이오에피스는 지난 7월 열린 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에서 우수한 성적을 거둔 한국 대표 15명에게 장학금을 수여했다고 17일 밝혔다.

노태문 삼성전자 DX 부문장(사장, 왼쪽 세번째)과 곽시종 대한수학회장(오른쪽 세번째) 등 관계자들과 올해 국제수학올림피아드 수상자들(왼쪽 네번째부터 아홉번째까지)이 지난 11일 삼성전자 수원캠퍼스에서 열린 장학금 수여식에 참석해 기념촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자 디바이스경험(DX)부문은 지난 11일 수원캠퍼스에서 국제수학올림피아드 수상자 6명에게 장학금을 전달했다. 노태문 DX부문장 사장이 직접 수상자들을 격려했다. 한국 대표단은 올해 국제수학올림피아드에서 금메달 3개와 은메달 2개, 장려상 1개를 획득해 117개국 가운데 종합 6위에 올랐다.

삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문은 지난 13일 화성캠퍼스에서 국제물리올림피아드에 출전해 전원 금메달을 따낸 한국 대표 5명에게 장학금을 지급했다. 전영현 DS부문장 부회장이 장학금을 직접 전달했다.

삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스도 14일 삼성바이오에피스 송도 사옥에서 국제생물올림피아드 수상자 4명에게 장학금을 수여했다. 한국 대표 4명은 모두 금메달을 획득했다. 김경아 삼성바이오에피스 사장이 장학금을 전달했다.

전영현 삼성전자 DS 부문장(부회장, 오른쪽)과 윤진희 한국물리학회장(왼쪽), 올해 국제물리올림피아드 수상자들이 지난 13일 삼성전자 화성캠퍼스에서 열린 장학금 수여식에 참석해 기념촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

특히 한국 대표단은 올해 국제물리올림피아드와 국제생물올림피아드에서 출전 선수 전원이 금메달을 따내며 두 과목 모두 종합 1위를 차지했다. 물리 대회에는 91개국 381명, 생물 대회에는 78개국 302명이 참가했다.

삼성은 장학금 지급뿐 아니라 국제올림피아드에 도전하는 국가대표 육성 과정도 지원하고 있다. 삼성전자는 지난해 6월 대한수학회와 한국물리학회, 삼성바이오로직스·삼성바이오에피스는 올해 1월 한국생물교육학회와 각각 후원 협약을 맺었다. 후원금은 국가대표 선발과 교육, 국제대회 참가 등에 활용된다.

삼성이 기초과학 인재 지원을 강화하는 것은 '인재제일' 경영 철학에 따라 미래 산업 경쟁력의 기반이 될 이공계 인재풀을 넓히기 위해서다. 인공지능(AI)과 반도체, 바이오 등 첨단산업의 글로벌 기술 경쟁이 치열해지면서 수학·물리·생물 등 기초과학 분야의 우수 인재 확보 중요성도 갈수록 커지고 있다.

김경아 삼성바이오에피스 사장(가운데)과 올해 국제생물올림피아드 수상자들이 지난 14일 삼성바이오에피스 송도 사옥에서 열린 장학금 수여식에 참석해 기념촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성은 기술·소프트웨어 분야로도 인재 육성 범위를 넓혀왔다. 2007년부터 국제기능올림픽 국가대표를 후원하고 있으며 우수 고졸 기술인재를 특별 채용하고 있다.

2018년 시작한 '삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)'는 현재까지 1만1000여명의 수료생을 배출했고 이 가운데 1만명에 가까운 인원이 국내외 기업과 금융기관 등에 개발자로 취업했다. 최근에는 AI 중심으로 교육과정을 개편한 'SSAFY 2.0'을 통해 AI 인재 양성에도 속도를 내고 있다.

syu@newspim.com