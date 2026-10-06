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뉴욕증시 프리뷰, 美 국채금리·유가 동반 하락에 주가 선물 일제 상승...엔비디아·AMD↑

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕 증시 선물이 6일 상승하며 개장했다.
  • 국채금리와 국제유가 하락에 투자심리가 개선됐다.
  • 엔비디아·AMD 강세 속 AI·실적 기대가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 국채금리 5.27%로 후퇴·브렌트유 100달러 아래로
AMD·엔비디아 등 AI株 강세
3분기 S&P500 이익 30% 증가 전망

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 주요 주가지수 선물이 일제히 상승하고 있다. 미 국채 금리가 20여 년 만의 최고 수준에서 내려오고 국제유가도 배럴당 100달러 아래로 떨어지면서 투자 심리가 살아났다.

인공지능(AI) 투자 확대와 3분기 기업 실적에 대한 기대 속에 엔비디아와 AMD, 브로드컴 등 대형 기술·반도체주가 상승세를 주도하고 있다.

미 동부시간 오전 8시 45분 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 271포인트(0.53%) 올랐다. S&P500 선물은 0.43%, 나스닥100 선물은 0.57% 각각 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

반도체주가 강세를 보였다. ▲AMD(AMD)는 개장 전 거래에서 1.7%, ▲엔비디아(NVDA)는 1.06% 올랐다. ▲브로드컴(AVGO)도 0.7% 가량 상승했다.

전날 뉴욕 증시에서는 엔비디아와 마이크로소프트(MSFT) 등 대형 기술주가 오르면서 나스닥지수가 사상 최고치로 마감했다. 엔비디아의 시가총액은 5조8100억달러까지 불어났다.

S&P500지수도 8월 중순 기록한 고점에서 불과 0.6% 낮은 수준까지 올라 2022년 10월 시작된 강세장 흐름을 이어갔다.

높은 에너지 가격과 채권시장 변동성에도 AI 투자 열풍과 기업 실적 개선 기대가 미국 증시를 떠받치고 있다는 분석이다.

트레이딩포인트의 카랄람포스 피수로스 선임 시장 애널리스트는 "AI 투자에 대한 열기가 당분간 더 이어지는 것으로 보인다"며 "약한 미국 고용지표와 10월 연준 금리 인상 전망의 후퇴로 고성장 기업에 대한 투자 심리가 개선됐다"고 말했다.

◆ 30년물 5.70%→5.62%…채권시장 급한 불 꺼졌다

최근 증시의 최대 부담이었던 미 국채 금리는 이날 큰 폭으로 하락했다.

벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 4.2bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 5.269%를 기록했다. 30년물 금리도 2bp 하락한 5.64%대에서 움직였다.

전날 30년물 금리는 장중 5.702%까지 치솟아 2002년 이후 최고 수준을 기록했다. 10년물 역시 2002년 이후 가장 높은 수준까지 올랐다.

글로벌 채권시장도 대체로 안정세를 보이고 있다. 유로존 벤치마크인 독일 10년물 국채 금리는 전일 대비 1.8bp 하락한 3.474%를 기록하고 있다. 일본 10년물 금리는 0.3bp 내린 3.107%, 영국 10년물 금리는 3.3bp 떨어진 5.390% 수준에서 움직이고 있다.

월가 투자은행 모간스탠리 웰스매니지먼트의 리사 샬렛 최고투자책임자(CIO)는 최근 6주간 채권시장 변동성이 크게 확대됐다며 연준의 정책 변화 가능성과 경제 성장, 중동 분쟁에 따른 높은 국제유가를 주요 원인으로 꼽았다.

다만 그는 "장중 내재변동성이 상승했지만 지난 6주간의 움직임은 2022년 주식 약세장을 촉발했던 극단적인 수준에는 도달하지 않았다"고 평가했다.

지난주 예상보다 부진했던 미국 고용보고서도 금리 상승 압력을 낮추고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연방준비제도(Fed·연준)가 이달 기준금리를 동결할 가능성을 78%로 반영하고 있다. 다만 12월 금리 인상 가능성은 여전히 상당 부분 가격에 반영돼 있다.

투자자들의 시선은 7일 공개되는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 지난달 금리 인상 결정의 배경과 향후 금리 경로를 가늠할 단서가 나올지가 관심사다.

이날에는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재를 포함해 최소 4명의 연준 인사가 공개 발언에 나선다.

◆ 브렌트 98달러로…100달러선 다시 무너졌다

국제유가 하락도 증시에 힘을 보태고 있다.

브렌트유 선물 가격은 이날 2% 넘게 떨어진 배럴당 97달러선에 거래됐다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 2% 넘게 하락한 배럴당 약 87달러를 기록했다.

중동 지역의 원유 수출이 예상보다 견조하게 유지되는 가운데 주요 7국(G7)의 긴급 비축유 방출이 공급 우려를 누그러뜨렸다.

최근 배럴당 100달러를 넘어섰던 브렌트유가 다시 두 자릿수로 내려오면서 인플레이션과 연준의 추가 긴축에 대한 우려도 다소 완화됐다.

AMD 칩 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ AMD 1.9%↑…리사 수 "2027년 공급 대폭 늘린다"

AI·반도체주는 일제히 강세를 나타냈다.

AMD는 개장 전 거래에서 1.7% 상승했다. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 급증하는 AI 수요를 맞추기 위해 2027년 반도체 공급을 대폭 늘리겠다고 밝힌 것이 호재가 됐다.

수 CEO는 대만에서 기자들과 만나 "2026년 공급을 늘릴 수 있었고 2027년에는 공급을 대폭 확대할 것"이라고 말했다.

AMD는 CPU와 GPU 생산 확대를 위해 TSMC와 폭스콘 등 대만 업체들과 협력을 강화하고 있다. 메모리 공급을 확보하기 위해 삼성전자와 SK하이닉스 등과도 긴밀하게 협력하고 있다.

씨티의 목표주가 상향도 주가를 끌어올렸다. 씨티는 AMD의 목표주가를 575달러에서 800달러로 높였다. 전날 종가보다 27% 높은 수준이다.

씨티의 아티프 말릭 애널리스트는 메타의 뮤즈(Muse) AI 에이전트 등을 중심으로 컴퓨팅 수요가 급증하면서 CPU 시장이 2030년 3000억달러 규모로 커질 수 있다고 전망했다.

그는 "에이전틱 AI에서 CPU가 새로운 병목현상으로 떠올랐다"며 AMD를 'CPU 르네상스'의 주요 수혜자로 꼽았다.

▲메타(META)와 ▲테슬라(TSLA) ▲아마존(AMZN) 등 매그니피센트7(M7) 종목들도 각각 0.5% 넘게 올랐다.

◆ 다음 주 실적시즌…S&P500 이익 30% 증가 전망

다음 주 본격적으로 시작되는 3분기 실적 시즌에 대한 기대도 주가를 떠받치고 있다.

LSEG에 따르면 월가 애널리스트들은 S&P500 기업들의 3분기 이익이 전년 동기보다 평균 30% 넘게 증가할 것으로 전망했다.

AI 관련 기업들이 이익 증가세의 상당 부분을 차지할 것으로 예상된다.

AI 투자 열풍과 기업 실적 개선 기대는 최근 6개월 동안 미국 증시가 글로벌 증시보다 강한 흐름을 보인 핵심 동력으로 꼽힌다.

◆ 구글, 원전 전력 3590MW 확보…콘스텔레이션 6%↑

개별 종목 가운데 ▲콘스텔레이션에너지(CEG)는 개장 전 거래에서 8% 넘게 급등했다.

알파벳의 구글(GOOGL)이 콘스텔레이션과 총 3590MW 규모의 장기 전력 공급 계약을 체결했다는 소식이 주가를 끌어올렸다.

구글은 신규 원전 발전용량 890MW와 연계된 전력을 구매하고 별도로 2700MW 규모의 전력을 공급받기로 했다. 신규 원전 관련 계약 기간은 20년이다.

AI 데이터센터에 필요한 막대한 전력을 확보하기 위한 빅테크의 움직임이 원전 수요 확대로 이어지는 모습이다. 알파벳도 개장 전 거래에서 0.5% 안팎 상승했다.

▲옵션케어헬스(OPCH)는 30% 넘게 급등했다. 헬스케어업체 맥케슨(MCK)과 사모펀드 클레이턴 듀빌리어 앤드 라이스가 옵션케어헬스를 약 50억달러에 공동 인수하는 거래에 근접했다는 보도가 나온 영향이다.

주택건설업체 ▲레나(LEN)는 1.2% 올랐다. 버크셔해서웨이가 레나 주식 약 240만주를 매입한 사실이 공개되면서 매수세가 유입됐다.

이날 뉴욕 증시는 최근 시장을 짓눌렀던 두 가지 변수인 국채 금리와 국제유가가 동시에 하락하면서 기술주를 중심으로 투자 심리가 개선되고 있다.

여기에 AI 투자 확대와 3분기 실적 기대가 맞물리면서 시장의 관심은 나스닥이 전날에 이어 다시 사상 최고치를 경신할 수 있을지에 쏠리고 있다.

koinwon@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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