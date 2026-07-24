2분기 주춤한 삼성바이오에피스…신제품 앞세워 하반기 반등 노린다

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스가 24일 상반기 매출 8471억원을 기록했다.
- 상반기 영업이익은 2306억원으로 6% 늘었다.
- 2분기 실적은 공급 일정 변경과 투자 확대로 소폭 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유럽 직접판매 5종으로 확대…키트루다 시밀러·ADC 신약 개발 속도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성바이오에피스가 글로벌 바이오시밀러 판매 확대에 힘입어 올해 상반기 매출과 영업이익을 나란히 6% 늘렸다. 다만 2분기에는 제품 공급 일정 변경과 연구개발 투자 확대로 실적이 소폭 감소했다.
삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스의 상반기 매출이 8471억원, 영업이익은 2306억원으로 집계됐다고 24일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 455억원, 128억원 증가한 수치다.
다만 2분기 매출은 3922억원으로 전년 동기보다 2% 감소했고, 영업이익은 4% 줄어든 866억원을 기록했다. 회사는 유럽과 미국에서 늘어난 제품 수요가 하반기 공급 실적에 순차적으로 반영될 것으로 내다봤다.
삼성바이오에피스는 지난 5월 아일리아 바이오시밀러를 유럽에 출시하며 현지 직접판매 제품을 5종으로 늘렸다. 미국에서는 프롤리아 바이오시밀러 판매를 본격화했고, 일본에서도 첫 제품인 스텔라라 바이오시밀러를 출시했다.
키트루다 바이오시밀러 'SB27'은 임상 1·3상에서 오리지널 의약품과 동등성을 입증했다. ADC 신약 후보물질 'SBE303'도 임상 1상에 진입했다. 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스의 올해 매출이 지난해보다 10% 이상 증가할 것이라는 전망을 유지했다.
mkyo@newspim.com