경기도, 폭염 특보 확대에 재난안전대책본부 1단계 가동

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 24일 오후 6시 폭염 비상 1단계를 가동했다.
- 도내 30개 시·군에 폭염특보, 26곳에 열대야주의보다.
- 취약계층 안부 확인과 현장 근로자 보호를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
30개 시·군 폭염, 26개 시·군 열대야주의보 발효
추미애 지사, 취약계층 안부 확인·옥외작업장 작업 시간 조정 조치
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 폭염 특보 및 열대야 발효 지역이 대폭 확대됨에 따라 24일 오후 6시를 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다고 밝혔다.
기상청에 따르면 이날 오전 10시 기준 경기도 30개 시·군에 폭염특보가, 오후 4시 기준 26개 시·군에 열대야주의보가 발효돼 낮 동안의 더위는 물론 야간에도 온열질환 등 건강 피해가 우려되는 상황이다.
이에 따라 도는 복지, 보건, 농축산 등 6개 반 12개 부서로 구성된 비상 1단계를 가동하고 31개 시·군과 함께 폭염 대응 상황과 온열질환자 발생 현황을 실시간 집중 관리하기로 했다.
이와 함께 추미애 경기도지사는 각 시·군 및 관계 부서에 긴급 지시사항을 하달하며 대비태세를 강화할 것을 주문했다.
추 지사의 주요 긴급 지시사항은 ▲ 독거노인 등 폭염 취약계층 안부 확인 및 현장 예찰 강화 ▲ 옥외작업장 작업시간 조정·작업 중지 및 근로자 휴식 보장 ▲ 무더위쉼터 및 폭염저감시설의 야간·주말 운영 확대 ▲ 폭염 대비 행동요령의 지속적인 홍보 등이다.
특히 경기도와 시·군, 산하기관이 발주한 관내 옥외 건설·공사 현장의 경우 폭염이 심한 낮 시간대 작업을 적극 조정하고 근로자 휴식시간 확보 등 안전 관리를 최우선으로 시행하도록 지시했다.
추미애 경기도지사는 "폭염은 도민의 생명과 안전을 직접적으로 위협하는 재난"이라며 "취약계층과 현장 근로자들에게 피해가 발생하지 않도록 모든 행정력을 총동원해 철저히 대응해 달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com