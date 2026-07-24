김민석 '정치와미래' 행사 세 결집…與 당원·시민 1000여명 참석

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 당 대표 후보가 25일 여의도에서 정치와미래 총회 초청 강연을 했다.
- 김 후보는 ‘정치와 미래, 이기는 민주당’을 주제로 국민 신뢰 회복과 선거 승리 전략을 제시했다.
- 당이 진영을 넘어 민심으로 확장하고 이재명 정부 뒷받침·당 혁신 방향을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'정치와 미래, 이기는 민주당' 주제 강연
이재명정부 성공 뒷받침 책임정당 강조
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김민석 더불어민주당 당 대표 후보가 8·17 민주당 전당대회를 앞두고 박용진 대통령직속 규제합리화위원회 부위원장(총리급)이 마련한 행사에 참석한다.
정치와미래는 24일 김 후보가 오는 25일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 대회의실에서 열리는 총회에서 초청 강연을 한다고 밝혔다. 이날 행사에는 약 1000명의 민주당 당원과 일반 시민이 참석한다.
김 후보는 '정치와 미래, 이기는 민주당'을 주제로 강연한다. 민주당이 국민의 신뢰를 회복하고 다음 선거에서 승리하기 위해 ▲민생과 개혁을 함께 책임지는 유능한 집권 여당 ▲당정의 힘을 하나로 모으는 강한 민주당으로 거듭나야 한다는 비전을 밝힐 예정이다.
특히 김 후보는 당이 특정 진영의 울타리에 머물지 않고 당원·시민과 함께 더 넓은 민심으로 나아가야 한다는 점을 강조한다. ▲이재명 정부의 국정 성공을 든든히 뒷받침하는 책임정당 ▲민생 현장에서 답을 찾는 유능한 정당 ▲선거에서 이기는 민주당을 만들기 위한 당 혁신 방향도 제시한다.
행사는 우석훈 정치와미래 대표의 인사말과 박용진 부위원장의 축사로 시작한다.
정치와미래는 "이번 행사는 전당대회 초반 변화와 혁신, 통합과 확장의 흐름을 한데 모으고 당권 레이스의 주도권을 선점하는 정치적 장면이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
정치와미래는 박 부위원장이 2021년 대선 경선과 2022년 당대표 선거 과정에서 형성한 민주당 정치 의견 그룹이다. 시민과 민주당 당원이 함께하는 정책 플랫폼을 표방한다.
pcjay@newspim.com