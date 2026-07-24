최태원 회장, 美서 젠슨 황과 회동…AI 인프라 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 최태원 회장이 23일 미국 우드사이드에서 젠슨 황 CEO와 만나 AI 인프라 협력 방안을 논의했다.
- SK하이닉스는 엔비디아와 차세대 메모리를 개발하고 SK텔레콤은 국내 AI 팩토리 구축을 추진하고 있다.
- 24일 샌프란시스코 AI 서밋에 글로벌 빅테크·국내 총수들이 참석해 AI 협력 논의를 이어갈 예정이다.
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차세대 메모리·AI 팩토리 협력 점검
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 미국에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 인공지능(AI) 인프라 협력 방안을 논의했다. 지난달 한국 회동에 이어 한 달여 만에 다시 만나 차세대 메모리와 AI 팩토리 등 양사 협력 현안을 점검한 것으로 보인다.
24일 엔비디아에 따르면 최 회장은 이재명 대통령이 주재하는 'AI 서밋'을 하루 앞두고 미국 캘리포니아주 우드사이드에서 황 CEO와 만찬 회동을 가졌다.
이 자리에는 곽노정 SK하이닉스 대표와 SK텔레콤·엔비디아 관계자 등이 참석했다. 황 CEO의 장녀인 메디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사도 함께했다.
SK하이닉스는 엔비디아의 AI 인프라 로드맵에 맞춘 차세대 메모리를 공동 개발할 예정이다. SK텔레콤은 엔비디아와 함께 내년 가동을 목표로 국내에 AI 팩토리를 구축하고 있다.
최 회장과 황 CEO는 지난달 초 한국에서도 만나 AI 인프라 전반의 협력 방안을 논의한 바 있다. 이번 회동에서는 기존 협력 사업의 진행 상황과 향후 확대 방안이 다뤄진 것으로 관측된다.
이 대통령은 24일 현지시간 미국 샌프란시스코에서 AI 서밋을 주재한다. 행사에는 황 CEO를 비롯해 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO 등이 참석할 예정이다.
최 회장과 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업인들도 이 대통령의 미국 순방을 계기로 실리콘밸리에서 글로벌 빅테크 수장들과 만날 것으로 알려졌다.
kji01@newspim.com