합수본, 이만희 신천지 총회장 75억원대 조세포탈 혐의 추가 기소

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 24일 이만희 신천지 총회장을 조세포탈 혐의로 추가 기소했다.
- 신천지가 2016년부터 2020년까지 75억7000여만원을 포탈한 것으로 봤다.
- 합수본은 민주당 가입 정황도 포착해 별도 수사 중이다.
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합수본, 민주당 가입 정황도 수사 중
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 이만희 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 총회장을 75억원대 조세포탈 혐의로 추가 기소했다.
합수본은 24일 공지를 통해 "이날 신천지 총회장과 전 신천지 총회 사업부장을 특정범죄가중처벌법 위반(조세) 혐의로 기소했다"고 밝혔다. 신천지예수교회도 조세범처벌법 위반 혐의로 함께 재판에 넘겼다.
합수본은 신천지가 2016년부터 2020년까지 전국 지교회 매점을 신도 명의로 위장 운영해 수익사업을 은폐하고, 매점 장부를 이중으로 관리해 현금 매출금액을 은닉하는 등의 방법으로 법인세와 부가가치세 합계 75억7000여만원을 포탈한 것으로 보고 있다.
앞서 합수본은 5만명 이상의 신천지 신도들을 국민의힘에 집단 입당시킨 혐의(정당법 위반 등)로 이 총회장을 구속 기소했다.
합수본은 국민의힘 당원 가입 의혹을 수사하던 중 일부 지역에서 신천지 신도들의 더불어민주당 가입 정황도 포착해 별도로 수사 중이다. 합수본은 일부 지역 민원 해결을 위해 6·3 지방선거 민주당 당내 경선 등에 영향을 미칠 의도로 신천지 신도들이 민주당에 가입한 정황을 확인했다.
yek105@newspim.com