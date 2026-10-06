네오리진, AI기업 노바에 50만달러 투자

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AI 인프라 신사업 첫 투자…아시아 시장 공략 추진

추론 기술에 국내외 사업 네트워크 연계

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 네오리진이 인공지능(AI) 인프라를 신성장 분야로 정하고 첫 전략적 투자에 나섰다.

네오리진은 싱가포르 소재 AI 인프라 기업 노바(NOVA INTELLIGENCE MACHINE PTE. LTD.)와 약 50만달러 규모의 전략적 투자계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

노바는 개방형 AI 모델을 위한 추론 시스템을 개발·운영하는 기업이다. 메모리 시스템과 고성능컴퓨팅(HPC), 머신러닝 분야의 엔지니어와 연구진을 중심으로 AI 추론 처리 효율을 높이는 기술을 개발하고 있다.

회사는 메모리 활용을 최적화해 긴 문맥 처리와 AI 에이전트 작업 효율을 높이는 자체 추론 엔진을 보유하고 있다. 이를 기반으로 상용 추론 클라우드 서비스 '슈퍼노바(Supernova)'를 운영하고 있다.

네오리진 로고. [사진=네오리진]

슈퍼노바는 사용량에 따라 비용을 내는 응용프로그램인터페이스(API) 서비스와 고객사의 클라우드·자체 서버 환경에 맞춘 전용 구축 서비스를 제공한다.

네오리진은 이번 투자를 통해 노바의 전략적 투자자로 참여한다. 국내외 사업 네트워크를 활용해 아시아 시장에서 노바의 솔루션 공급과 고객 확보를 추진할 계획이다. 양사는 현재 구체적인 사업 전략도 논의하고 있다.

네오리진 관계자는 "이번 투자계약은 AI 인프라 시장 진출을 위한 첫 투자"라며 "당사가 보유한 국내 인프라와 고객 네트워크를 기반으로 노바의 추론 기술을 시장에 적용하고 사업 성과를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 "현재 양사 간 구체적인 사업 전략을 논의하며 수립하고 있다"며 "빠른 시일 내 청사진을 공개할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

네오리진은 게임·디지털 콘텐츠와 해외 사업개발 경험을 바탕으로 AI 및 AI 인프라 분야로 사업 영역을 확대할 계획이다. 해외 고객과 기술을 국내 인프라 및 컴퓨팅 자원 운영 역량과 연계하는 사업 모델도 추진할 방침이다.

dconnect@newspim.com