유진투자증권, 연말 절세 이벤트 진행

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ISA·연금저축 개설·순입금 등에 혜택

국내자산 거래·순입고 따라 최대 200만원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 연말을 앞두고 고객의 절세와 자산관리를 지원하기 위해 오는 12월 31일까지 '절세·자산관리 이벤트'를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 ▲2030 절세 챌린지 ▲중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) ▲연금저축 ▲국내자산 순증 이벤트 등으로 구성됐다.

'2030 절세 챌린지 이벤트'에서는 10주간 매주 절세·투자 관련 학습 콘텐츠와 퀴즈를 제공한다. 퀴즈 정답을 맞힌 뒤 상장지수펀드(ETF)를 1만원 이상 순매수하면 매주 네이버페이 포인트 1000원을 지급한다. 누적 달성 횟수에 따른 추가 혜택도 제공한다.

유진투자증권 로고. [사진=유진투자증권]

중개형 ISA를 새로 개설한 고객에게는 1만원 상당의 상품권을 지급한다. 2030 고객에게는 스타벅스 아메리카노를 추가로 제공한다.

순입금 금액에 따른 혜택도 마련했다. 중개형 ISA에 500만원을 순입금할 때마다 2만원을 지급하며 1억원을 입금하면 최대 40만원의 혜택을 받을 수 있다. 제휴 운용사의 ETF를 순매수하면 금액에 따라 최대 12만원을 추가로 제공한다.

연금저축 계좌를 개설하고 1원 이상 거래한 고객에게는 신세계상품권 1만원을 지급한다. 2030 고객에게는 스타벅스 아메리카노를 추가로 준다.

연금저축 계좌 순입금 혜택은 중개형 ISA와 동일하게 500만원당 2만원씩, 1억원 입금 시 최대 40만원이다. 제휴 운용사 ETF 순매수 고객에게는 최대 10만원의 혜택을 제공한다.

국내주식 투자자를 대상으로 한 자산순증 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 거래금액과 국내자산 순입고 규모에 따라 최대 200만원의 혜택을 지급한다. 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차를 순입고하면 해당 금액을 2배로 인정한다.

이벤트 세부 내용은 유진투자증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS)에서 확인할 수 있다. ETF는 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며 투자 판단에 따른 책임은 투자자에게 있다.

dconnect@newspim.com