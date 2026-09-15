유진투자증권, 노을공원에 나무 400그루 기부

AI 핵심 요약beta
- 유진투자증권이 15일 노을공원에 나무 400그루를 기부했다
- 임직원 걷기 챌린지로 600여명이 1억1561만보를 달성했다
- 2014년부터 '유진의 숲'을 조성하며 ESG 활동을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권이 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천의 일환으로 노을공원시민모임에 나무 400그루를 기부했다.
유진투자증권은 올해 상반기 진행한 임직원 걷기 챌린지 '유진이랑 함께 걸어 봄'의 목표 달성에 따라 서울 노을공원에 나무 400그루를 기증했다고 15일 밝혔다.
이번 챌린지는 지난 4월 20일부터 5월 17일까지 약 한 달간 진행됐다. 임직원 600여명이 참여해 누적 1억1561만보를 기록하며 당초 목표였던 1억보를 넘어섰다. 유진투자증권은 참여 임직원의 누적 걸음 수가 목표를 달성하면 나무를 기부하는 방식으로 캠페인을 운영했다.
지난 11일 서울 마포구 상암동 노을공원 나무자람터에서는 유진투자증권과 노을공원시민모임 관계자들이 참석한 가운데 나무 기증식이 열렸다.
노을공원시민모임은 이날 13년째 이어지고 있는 '유진의 숲' 조성 사업에 대한 감사의 뜻으로 유진투자증권에 감사패를 전달했다.
유진투자증권은 2014년 창립 60주년을 기념해 노을공원에 '유진의 숲'을 조성하기 시작했다. 현재 약 2500평 부지에 1000그루 이상의 나무가 자라고 있으며, 임직원들은 매년 공원을 찾아 숲 가꾸기 봉사활동을 하고 있다.
회사는 과거 쓰레기 매립지였던 노을공원의 토양 환경을 고려해 여러 종류의 수종을 심어 숲을 조성해 왔다고 설명했다.
유진투자증권은 2011년부터 사회공헌을 경영방침 가운데 하나로 두고 '유진의 숲' 조성과 매칭펀드 후원 등 사회공헌 활동을 진행하고 있다.
2023년부터는 임직원이 원하는 봉사활동을 직접 선택해 참여하는 '자율선택형 봉사 프로그램'을 운영하고 있다.
올해 임직원들은 ▲유진의 숲 가꾸기 ▲홈리스센터 배식 ▲지역아동센터 배식 ▲장애직원 미술활동 지원 ▲저소득층 희망가구 제작 ▲장애아동을 위한 동화 오디오북 제작 가운데 원하는 분야를 선택해 봉사활동에 참여하고 있다.
유진투자증권 관계자는 "임직원들의 적극적인 참여로 1억보 걷기 목표를 달성하고 오랫동안 가꿔온 노을공원에 나무를 추가로 기부할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 일상에서 실천할 수 있는 친환경 캠페인과 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com