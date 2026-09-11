유진투자증권, '유진 독서클럽' 시즌2 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 유진투자증권이 11일 유진 독서클럽 시즌2 참가자를 모집했다.
- 시즌2는 27일까지 200명을 뽑아 10월 12일부터 5주간 진행했다.
- 참가자들은 기울어진 문해력을 읽고 미션과 북토크에 참여했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 함께 책을 읽으며 지적 성장을 도모하는 참여형 독서 캠페인 '유진 독서클럽' 시즌2 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.
이번 시즌2는 오는 27일까지 총 200명을 모집하며 10월 12일부터 5주간 온라인으로 진행한다. 평소 독서를 즐기고 책을 통해 다른 사람들과 소통하고 싶은 사람이라면 누구나 무료로 신청할 수 있다.
유진 독서클럽은 유진투자증권의 브랜드 가치인 'Friendly & Professional'과 '건강한 생활이 건강한 투자를 만든다'는 방향을 바탕으로 기획한 독서 캠페인이다. 올해 상반기 진행된 시즌1에는 1121명이 지원했다.
시즌2는 '텍스트의 해상도를 높이다'를 슬로건으로 정했다. 숏폼 콘텐츠와 다양한 정보가 빠르게 유통되는 환경에서 텍스트를 읽고 정확하게 이해하는 과정을 함께 경험하는 데 초점을 맞췄다.
함께 읽을 책으로는 한양대학교 국어교육과 조병영 교수의 <기울어진 문해력>을 선정했다. 참가자들은 해당 도서를 읽으며 현대 사회에서 글을 읽는 행위의 의미와 사고하는 방법 등을 살펴볼 예정이다.
참가자는 5주간 책에 대한 질문을 만들고 주요 내용을 기록한 뒤 다른 참가자들과 생각을 공유하는 단계별 미션을 수행한다. 유진투자증권은 시즌1보다 독서 과정과 참여 활동을 세분화해 운영할 예정이다.
선발된 참가자 전원에게는 <기울어진 문해력> 1권과 '북 스토퍼', '밑줄 인덱스' 등으로 구성된 '독서클럽 키트'를 제공한다. 북 스토퍼는 책을 펼친 상태로 고정할 수 있는 도구이며 밑줄 인덱스는 기억하고 싶은 문장을 표시하는 용품이다.
시즌2에는 미션 수행 단계에 따라 보상을 제공하는 '차등 리워드 시스템'도 도입한다. 캠페인 종료 후에는 조병영 교수와 참가자가 문해력에 관한 이야기를 나누는 오프라인 북토크 '작가와의 만남'을 진행하며 우수 활동자를 초청할 예정이다.
전종윤 유진투자증권 브랜드전략팀장은 "이번 시즌2는 더욱 깊이 있는 지적 성장을 경험할 수 있도록 테마와 진행 방식을 세심하게 준비했다"며 "빠르게 흘러가는 숏폼의 시대에 유진 독서클럽을 통해 텍스트를 제대로 소화해 자신만의 텍스트 해상도를 높이는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
참가 신청과 자세한 내용은 유진투자증권 브랜드 커뮤니티 '유진라이브' 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com