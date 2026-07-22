[갤럭시 언팩] 노태문 사장 "AI는 일상 인프라…갤럭시 AI 8억대 확대"

"스마트폰은 에이전틱 AI의 최적 기반"…갤럭시 생태계·AI 안경으로 확장

갤럭시 워치·삼성헬스로 개인 맞춤형 건강관리 경험 강화

"신뢰가 AI 시대 핵심"…온디바이스 AI·녹스 기반 보안 강화

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경혐(DX)부문장 사장은 22일 영국 런던에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 "인공지능(AI)은 점점 우리의 일상을 지탱하는 보이지 않는 인프라가 되고 있다"며 "차세대 AI 경험을 구현할 최적의 기기는 폴더블"이라고 밝혔다.

노태문 사장은 이날 기조연설에서 "삼성은 변화를 받아들이고 새로운 아이디어를 수억 명의 사람들이 사용하는 경험으로 바꿔온 기업"이라며 "삶을 더 단순하고 더 연결되게 만드는 혁신이 지금 그 어느 때보다 중요하다"고 말했다.

[런던=뉴스핌] 노태문 삼성전자 대표이사가 영국 런던에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 기조연설을 하고 있다 = 2026.07.22 syu@newspim.com

그는 AI의 가치가 더 많은 사용자에게 확산되는 데 있다고 강조하며 "올해 안에 갤럭시 AI를 8억 대 이상의 기기에 확대 적용할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "대부분의 사람들에게 AI 경험은 스마트폰에서 시작된다"며 "스마트폰은 항상 사용자의 곁에 있을 뿐 아니라 그 어떤 기기보다 사용자를 잘 이해하는 만큼 에이전틱 AI를 구현하기에 가장 이상적인 기반"이라고 설명했다.

노 사장은 에이전틱 AI가 검색이나 앱 전환 등 반복적인 작업을 줄이고 사용자가 중요한 일에 집중하도록 돕는다고 소개했다. 또 갤럭시 생태계를 통해 AI 경험이 스마트폰에서 갤럭시 워치, TV, 이어버드 등 다양한 기기로 자연스럽게 확장되며, 향후 AI 안경을 통해 화면을 넘어서는 새로운 경험까지 제공할 것이라고 밝혔다.

건강 관리도 AI의 핵심 활용 분야로 제시했다. 그는 "건강은 작은 습관에서 시작된다"며 "최신 갤럭시 워치 시리즈와 향상된 삼성 헬스를 통해 더욱 깊은 건강 인사이트와 개인 맞춤형 가이드를 제공해 사용자가 더 건강한 생활 습관을 형성하도록 지원할 것"이라고 말했다.

AI 시대의 필수 조건으로는 보안과 개인정보 보호를 꼽았다. 노 사장은 "AI가 사용자를 대신해 행동하기 위해서는 무엇보다 신뢰가 필요하다"며 "삼성 녹스(Knox), 온디바이스 AI, 퍼스널 데이터 엔진, 보안·개인정보 보호 기능을 통해 데이터는 항상 사용자의 통제 아래 있어야 한다"고 강조했다.

노 사장은 마지막으로 "AI가 더욱 개인화되고 능동적으로 발전하는 시대에는 폴더블이 가장 최적의 경험을 제공하는 기기"라며 "삼성은 더 얇고 가볍고 견고한 폴더블을 지속적으로 선보여 왔으며, 오늘 공개하는 신제품은 지금까지 가장 강력하고 가장 지능적인 폴더블"이라고 말했다.

syu@newspim.com