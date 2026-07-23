국제유가, 중동 불안 확산에 두 달 만에 100달러 돌파

AI 핵심 요약beta
- 국제유가가 23일 두 달 만에 배럴당 100달러를 돌파했다
- 예멘 후티 반군과 호르무즈 해협 갈등으로 중동 산유국 유조선 공격과 해상 봉쇄가 이어졌다
- 골드만삭스와 전문가들은 공급 차질로 원유 시장 강세와 유가 추가 상승 가능성을 전망했다
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미 에너지주 강세
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 국제유가가 23일(현지시간) 두 달 만에 배럴당 100달러를 돌파했다. 예멘의 친이란 성향 후티 반군이 홍해에서 사우디아라비아 유조선 두 척을 공격했다고 밝히면서, 중동 분쟁이 새로운 국면으로 확산한 영향이다.
이날 미국 동부시간 기준 오전 9시 15분 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 9월물은 전장보다 배럴당 6.4% 급등한 100.05달러를 기록했다. 이로써 브렌트유는 지난 5월 26일 이후 처음으로 배럴당 100달러를 상회했다. 서부텍사스산원유(WTI) 9월물도 4.57% 상승한 90.80달러를 가리켜 지난달 11일 이후 처음으로 90달러를 넘어섰다.
유가는 중동 지역 갈등 확산에 최근 상승 추세를 이어가고 있다. 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 분쟁이 재점화한 데 이어, 예멘 후티 반군은 사우디산 원유에 대한 해상 봉쇄를 선언한 뒤 바브엘만데브 해협에서 사우디 원유를 실은 선박을 겨냥하며 새로운 전선을 열었다.
후티 반군은 이날 성명에서 군사작전을 통해 사우디 유조선 두 척을 공격했다고 밝혔고, 사우디 국영통신은 이후 두 척 중 한 척이 공격을 받아 홍해 항해 중 화재에 휩싸였다고 확인했다.
페퍼스톤의 아흐마드 아시리 리서치 전략가는 "시장이 두 번째 병목 지점에서마저 공급 차질이 빚어질 우려를 반영하면서, 원유 시장의 단기 전망은 여전히 강세 요인이 우세하다"고 말했다.
골드만삭스는 호르무즈 해협이 2027년까지 계속 막힐 경우 브렌트유가 4분기에 배럴당 120달러를 넘고 내년 평균 100달러에 이를 수 있다고 전망했다. 바브엘만데브 해협과 수에즈운하까지 지속적으로 차질을 빚으면 추가 상승 여지도 있다고 봤다.
이란혁명수비대(IRGC)는 오만 인근 호르무즈 해협 남부 해역에서 기뢰가 설치된 항로를 따라가려던 유조선 한 척이 폭발 후 화재에 휩싸였고, 다른 두 척은 회항했다고 밝혔다. IRGC는 미국의 군사 행동이 이 지역에서 계속되는 한 호르무즈 해협을 자신들이 통제하고 있으며 완전히 폐쇄됐다고 주장하면서, 이란과의 협조 없이는 어떤 유조선도 출입할 수 없다고 경고했다.
미군은 이란에 대한 공습을 12일 연속 밤마다 이어갔다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격할 때마다 이란의 교량이나 발전소를 파괴하겠다고 다짐한 지 몇 시간 뒤였다.
유가 급등에 미국 에너지주도 강세를 보이고 있다. 이날 뉴욕 정규장 초반 거래에서 엑슨모빌과 셰브런은 각각 1.75%, 1.82% 올랐다. 다이아몬드백에너지와 데본에너지는 2.50%, 코노코필립스는 2.43%, 옥시덴탈페트롤리엄은 2.02% 오름세를 보였다. 정유사인 발레로에너지와 마라톤페트롤리엄은 각각 2.14%, 1.86% 상승했다.
UBS의 조반니 스타우노보 애널리스트는 "중동의 생산 회복 과정이 시장의 예상보다 더딜 것으로 계속 본다"며 "입항 선박이 늘어야 하는데, 분쟁이 재개되면서 그 흐름이 계속 위축돼 있기 때문"이라고 지적했다. 그러면서 "이는 원유 시장을 계속 타이트하게 유지하고 유가를 지지할 것"이라고 덧붙였다.
mj72284@newspim.com