[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...AI 투자 확대에 마이크론·SK하이닉스↑·엔비디아↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 23일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 반도체주가 종목별로 엇갈린 모습을 나타냈다.

알파벳(GOOGL)이 시장 예상치를 웃도는 실적에도 불구하고 인공지능(AI) 투자 확대를 위해 올해 자본지출(CapEx) 계획을 대폭 상향하면서 주가가 급락했고, 테슬라(TSLA)도 부진한 실적과 잉여현금흐름(FCF) 악화로 큰 폭 하락했다. 이에 AI 투자 확대가 실제 수익으로 이어질 수 있는지에 대한 시장의 우려가 다시 부각되면서 기술주 전반의 투자심리가 위축됐다.

다만 알파벳이 AI 인프라 투자를 더욱 확대하겠다는 계획을 내놓으면서 메모리와 일부 AI 반도체 종목에는 수혜 기대가 유입됐다. 시장에서는 AI 투자 확대 자체는 긍정적이지만, 투자 대비 수익성 검증이 새로운 과제로 떠오르면서 종목별 차별화가 본격화되고 있다는 분석이 나온다.

마이크론.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 반도체주 혼조…엔비디아 약보합·메모리주는 강세

이날 개장 전 거래에서 반도체 업종은 종목별로 방향이 엇갈렸다.

▲엔비디아(NVDA)는 1% 넘게 하락했고, ▲브로드컴(AVGO)과 ▲AMD(AMD)도 1% 넘게 하락했다.

반면 ▲마이크론 테크놀로지(MU)는 0.6% 상승했고, AI 메모리 투자 확대 기대가 반영되며 메모리 관련 종목들이 상대적으로 강세를 나타냈다.

시장에서는 알파벳의 자본지출 확대 계획이 단기적으로는 빅테크 수익성 부담을 키웠지만, 장기적으로는 HBM과 AI 서버, 메모리 반도체 수요 확대에는 긍정적인 신호라는 평가가 나온다.

◆ AI 투자 확대는 호재지만…"수익성 검증 시작"

투자자들의 관심은 알파벳이 올해 자본지출 전망을 기존보다 큰 폭으로 상향한 데 집중됐다.

알파벳은 클라우드와 생성형 AI 인프라 확대를 위해 투자 규모를 추가 확대하겠다고 밝혔지만, 시장은 급증하는 투자 부담과 잉여현금흐름 감소에 더 민감하게 반응했다. 실적은 시장 예상을 웃돌았음에도 주가는 5% 넘게 하락했다.

테슬라도 AI와 로보틱스 투자 확대 영향으로 잉여현금흐름이 2년여 만에 처음 마이너스로 돌아서면서 주가가 8% 이상 급락했다.

시장에서는 지금까지 AI 투자 확대 자체가 주가 상승의 동력이었다면, 이번 실적 시즌부터는 투자 규모보다 실제 수익 창출 능력을 평가하는 국면으로 접어들었다는 분석이 나온다. 특히 AI 인프라 투자 확대가 엔비디아와 메모리 업체에는 긍정적이지만, 빅테크 기업들의 현금흐름과 수익성을 압박할 경우 기술주 전반의 변동성은 당분간 이어질 가능성이 있다는 전망이다.

koinwon@newspim.com