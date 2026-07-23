[인사] Sh수협은행

AI 핵심 요약beta
- 이 회사가 23일 본부장·부장·지점장 등
- 임원 및 관리자급 인사를 단행했다
- 승진·전보 인사가 플랫폼·기업금융·IT 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 본부장·부장 승진
▲ 플랫폼부장 정수택 ▲ 서울중앙금융본부장 유성호 ▲ 강남기업금융본부장 이정남 ▲ 의정부금융센터장 이승은 ▲ 마곡역지점장 김정훈 ▲ 신설동역지점장 최남규
◇ 지점장·팀장 승진
▲ 목동역지점장 노희정 ▲ 뚝섬역지점장 김준이 ▲ 루원시티지점장 이용호 ▲ 남동탄지점장 이세림 ▲ 대전지점장 송은숙 ▲ 중부기업금융본부 심행보 ▲ 강남기업금융본부 김민재 ▲ 여신관리부 전재웅 ▲ 심사부 강신정 ▲ IT지원부 윤혜헌 ▲ IT개발부 이광우 ▲ 수산해양금융부 박상봉 ▲ 채널전략팀 전택함 ▲ 리스크관리부 신지현 ▲ 정보보호팀 최찬수
◇ 본부장 전보
▲ 서울가락금융본부 이승은
◇ 부장 전보
▲ 여신관리부 김태용 ▲ IT지원부 문성환 ▲ 무수익여신감축추진단 임기태
◇ 센터장·지점장 전보
▲ 의정부금융센터 최남규 ▲ 신설동역지점 김종환 ▲ 중화동금융센터 김향숙 ▲ 분당금융센터 마자룡 ▲ 쌍문동지점 김준이 ▲ 학익동지점 이용호 ▲ 뚝섬역지점 최미경 ▲ 루원시티지점 안미정 ▲ 광주첨단지점 김준혁 ▲ 나주혁신도시지점 이효재 ▲ 마린시티지점 양혜선
◇ 기업금융지점장 전보
▲ 강남기업금융본부 이연희 ▲ 강남기업금융본부 하계용 ▲ 중부기업금융본부 신진수 ▲ 서여의도종합금융본부 이은경
◇ 팀장 전보
▲ M&A전략팀 권대상 ▲ M&A지원팀 하남윤 ▲ 드마케팅팀 김지향 ▲ 외환지원팀 노연아 ▲ 심사운영팀 박범재 ▲ 수석심사1팀 이홍륭 ▲ 수석심사2팀 김진수 ▲ 무수익여신감축추진단 1팀 오기응 ▲ 무수익여신감축추진단 2팀 김상연 ▲ IT기획팀 조형석 ▲ 스크정보팀 황윤호 ▲ 여신심사팀 차성준 ▲ 여신계정팀 안지원 ▲ BRM팀 정예진 ▲ 상시감시팀 성지영 ▲ 투자금융팀 김종배 ▲ HR전략부 박종엽 ▲ M&A추진실 김수동
◇ 금융연수원 교육
▲ 이은성, 김해정, 임성길, 만승록, 김형희
stpoemseok@newspim.com