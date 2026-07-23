인공지능협회, AI 에이전트 시대의 여론형성 방안 모색…언론의 독자 접점 위기 강조

AI 핵심 요약beta
- 한국인공지능협회와 국회의원들이 22일 AI 에이전트 시대 여론형성 방안 간담회를 열었다.
- 이우탁 교수는 언론의 'AI 포획' 위기를 지적하며 공영언론 중심 PSM이 뉴스 유통 질서를 재설계해야 한다고 했다.
- 참석자들은 유럽 사례를 참고해 뉴스 데이터 표준·보상·공정 거래 체계와 입법, 데이터 신탁 모델 구축 필요성을 논의했다.
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공공서비스미디어 재설계 필요성 주장
국회와 협회의 데이터 신탁 모델 제안
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국인공지능협회와 송기헌 국회 과방위원장, 황희·이연희 의원실은 지난 22일 국회의원회관에서 'AI 에이전트 시대, 민주적 여론형성 생태계 조성을 위한 방안 모색' 간담회를 열었다. AI 검색·에이전트로 뉴스 소비 경로가 옮겨가면서 언론의 독자 접점과 여론 다양성이 흔들릴 수 있다는 문제의식에서 마련됐다.
이우탁 서강대 겸임교수는 언론이 '포털 포획'에 이어 'AI 포획'이라는 이중 위기에 놓였다며, 공영언론 중심의 공공서비스미디어(PSM)가 뉴스 유통 질서를 새로 설계해야 한다고 제안했다.
김경태 한국인공지능협회 부회장은 BBC·AP 등 13개국 37개 언론사가 참여한 유럽 SPUR 연합의 표준화 전략을 소개하며, 콘텐츠 접근·라이선싱·사용 추적 표준 마련과 뉴스공급자협회 설립, AI 기업의 활용 내역 투명화 입법을 제안했다.
정승경 데이터신탁 센터장은 독일 카테나-X와 유럽 미디어 데이터 스페이스를 벤치마킹한 거래 구조를 제시하며, 구독·벌크·종량·로열티 공유 등 과금 모델로 정당한 보상 체계를 구축하자고 밝혔다. 이어진 패널토의에서는 권오현 넥스인테크놀로지 이사, 하성흔 한국무역정보통신 수석실장이 뉴스 데이터 접근·보상 원칙과 공정 거래 기준 등을 논의했다.
송기헌 위원장은 "뉴스 데이터의 이용 질서는 민주주의의 정보 기반을 설계하는 문제"라며 국회의 역할을 강조했고, 김현철 회장은 "AI 혁신과 저널리즘의 지속 가능성은 양자택일 문제가 아니다"라며 협회가 데이터 신탁 모델 구체화의 가교 역할을 하겠다고 말했다.
biggerthanseoul@newspim.com