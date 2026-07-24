[종합] 2300억 악재 흡수한 하나금융, 상반기 순익 2.4조 '역대 최대'

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'밸류업 2.0' 선언, "ROE 목표 12%·주주환원율 50% 이상"

박종무 CFO "경상 체력 11%에 신사업·비은행 더해 ROE 12% 달성"

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나금융그룹이 외화환산손실과 충당금 등 2300억원이 넘는 '일회성 비용' 성격의 '악재' 속에서도 자체적인 수익 창출력을 발휘하며 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.

견조한 실적 성장에 힘입어 하나금융은 자기자본이익률(ROE) 목표를 12%로 높이고 주주환원율을 50% 이상으로 확대하는 '기업가치 제고 계획(밸류업) 2.0'을 선언하고 본격적인 주주가치 제고에 나섰다.

[자료=하나금융지주]

◆ 상반기 순익 2.4조 '사상 최대'

24일 하나금융그룹은 경영실적 발표를 통해 2026년 2분기 1조 1928억원을 포함한 상반기 누적 연결당기순이익 2조 4029억원을 시현했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 4.4%(1019억원) 증가한 규모로 역대 반기 최대치다.

이번 실적은 원/달러 환율 상승에 따른 FX 외화환산손실(세전 275억원, 상반기 누적 1098억원), 중앙그룹 기업회생 신청 관련 대손충당금(749억원), 보험계리가정 선진화(524억원) 등 총 2371억원 규모의 일회성 손실을 자체적인 핵심이익 창출력으로 흡수하며 이뤄냈다.

이와 관련해 박종무 하나금융지주 CFO(부사장)는 "7월 이후 원/달러 환율이 1400원 후반대로 하락한 만큼, 현 수준이 유지될 경우 상반기 인식한 외화환산손실의 상당 부분이 3분기 중 회복될 것"이라고 내다봤다.

실적 성장은 비이자 부문과 이자이익이 고르게 이끌었다. 이자이익(4조 8082억원, 전년비 7.1%↑)과 수수료이익(1조 4874억원, 전년비 37.7%↑)을 합친 그룹 핵심이익은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 6조 2956억원을 기록했다. 특히 수수료이익은 증시 호황에 따른 자산관리(WM) 수수료 및 IB 인수주선·자문수수료 확대가 성장을 주도했다.

◆ ROE 12%·주주환원율 50%·'주주환원 프레임워크' 도입

하나금융은 '기업가치 제고 계획 2.0'을 함께 공개했다. 그룹 주가순자산비율(PBR)이 2024년 말 0.4배에서 올해 6월 말 0.7배 수준까지 상승했으나, 글로벌 주요 금융사 대비 여전히 저평가 상태라는 판단하에 3대 핵심 지표 목표를 재설정했다.

우선 핵심 수익성 지표인 ROE 목표를 기존 '10% 이상 유지'에서 '12%'로 상향 조정했다. 박종무 CFO는 "하나금융의 경상 체력은 11%에 육박한다"며 "은행 경쟁력 초격차 확대, 비은행 부문 정상화, 두나무 지분투자 등 디지털자산 생태계 선점을 통한 신사업 발굴로 추가 1%p를 높여 12%를 달성하겠다"고 강조했다.

주주환원율 목표는 '50% 이상'으로 고도화하고, ROE 및 위험가중자산(RWA) 성장률과 연계된 '주주환원 프레임워크'를 공식 도입했다. 또 조세특례제한법상 고배당기업 충족 기준인 배당성향 40%에 도달할 때까지 현금배당 총액을 매년 10% 이상씩 지속 확대하기로 했다.

보통주자본비율(CET1) 목표는 13% 이상으로 관리하며 초과 자본은 주주환원 재원으로 적극 활용할 방침이다. 이사회는 3분기 중 2500억원 규모의 자사주 추가 매입·소각을 결의했다. 이에 따라 올해 누적 자사주 매입·소각 규모는 7000억원에 달한다. 2분기 분기배당금은 주당 1155원(전년비 26.5% 증가)으로 상반기 누적 현금배당액은 약 6000억원이다.

개인 투자자 소통 정책도 강화한다. 박 CFO는 "배당소득 분리과세와 비과세 배당 제도를 안내하고 개인 투자자 대상 오프라인 간담회를 열어 세제 혜택 설명 등 현장 접점을 넓혀갈 것"이라고 설명했다.

◆ 비은행 계열 수익성 회복, 증권 상반기 순익 155%↑

계열사별로 살펴보면, 주력 자회사인 하나은행은 2분기 1조 169억원의 당기순이익을 거두며 상반기 누적 연결당기순이익 2조 1211억원(전년 동기 대비 1.7% 증가)을 기록했다. 자산관리, 퇴직연금, 신탁, 외국환 등 핵심 사업 부문의 성장에 힘입어 2분기 3169억원을 포함한 상반기 누적 수수료이익은 전년 동기 대비 22.4% 늘어난 6143억원을 나타냈다.

[자료=하나금융지주]

비은행 계열사의 수익성 회복세도 두드러졌다. 하나증권은 증시 거래대금 증가 및 랩어카운트 등 자산관리 상품 강화로 2분기 당기순이익 1698억원(전분기 대비 64.4% 증가)을 올렸다. 이에 따른 상반기 누적 당기순이익은 2731억원으로 전년 동기 대비 155.7% 급증했다.

기타 비은행 관계사들도 2분기 견조한 영업력을 이어가며 상반기 호실적을 시현했다. 하나카드는 2분기 684억원을 포함해 상반기 누적 1259억원(전년 동기 대비 14.2% 증가)의 순이익을 거뒀다. 하나캐피탈은 2분기 509억원을 포함한 상반기 누적 1045억원(전년 동기 대비 599.3% 증가)을 기록했으며, 하나생명은 2분기 68억원을 포함해 상반기 누적 146억원의 순이익을 올렸다.

디지털 부문에서는 상반기 말 기준 하나원큐 가입자 1820만명, 하나페이 1080만명을 돌파했다. 2분기 기준 비대면 신용대출 비중 96.9%, 비대면 담보대출 비중 78.9%를 달성하는 등 디지털 가계대출 전환 폭을 다각도로 넓혔다.

서울 을지로 하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹]

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