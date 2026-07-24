삼성화재, 핵심 보장 담은 모니모 전용 운전자보험 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재가 24일 모니모 고객 전용 운전자보험을 출시했다
- 모니모 전용 운전자보험은 핵심 보장은 유지하고 보험료를 인하했다
- 모니모 앱 가입과 포인트·이벤트 혜택 제공하며 전용 상품 라인업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재가 삼성금융 통합 플랫폼 모니모 고객을 위한 전용 운전자보험을 출시했다고 24일 밝혔다.
이번 상품은 모니모에서 가입할 수 있는 전용 플랜으로, 기존 다이렉트 운전자보험의 핵심 보장은 유지하면서 보험료를 낮춘 것이 특징이다.
모니모 전용 운전자보험은 자가용 기준 실속플랜과 표준플랜의 보험료를 인하했다. 실속플랜은 월 보험료를 기존 5700원에서 4900원으로, 표준플랜은 1만6700원에서 1만5900원으로 각각 조정했다.
아울러 모니모 앱에서 손쉽게 가입할 수 있도록 절차를 구성했으며, 모니머니 포인트 지급 및 리뷰 이벤트 등 고객 혜택도 함께 제공한다.
삼성화재는 이번 운전자보험을 시작으로 모니모 전용 상품을 선보일 계획이다. 향후 주택화재보험과 건강보험 등 다양한 상품으로 라인업을 넓혀 플랫폼 기반 혜택을 강화해 나갈 예정이다.
삼성화재 관계자는 "모니모 고객에게 합리적인 보험료와 혜택을 제공하기 위해 전용 상품을 선보였다"며 "앞으로도 맞춤형 상품과 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com