[컨콜] 우리금융 "생산적 금융, 저금리 대출 확대 아닌 첨단산업 중심 재편"

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 24일 생산적·포용금융 전략을 발표했다
- 주담대·임대업 대출을 줄이고 첨단·전략산업 대출로 리밸런싱하겠다고 밝혔다
- 정책보증 활용과 포용금융 강화로 장기적으로 대손비용을 줄이고 수익성을 높인다는 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹이 생산적 금융을 단순히 저금리 대출을 늘리는 방식으로 추진하지 않겠다고 밝혔다. 주택담보대출과 임대업 대출 비중을 낮추고 첨단·전략산업 중심으로 자금을 공급하는 대출 포트폴리오 재편에 초점을 맞춘다는 방침이다.
곽성민 우리금융그룹 부사장은 24일 열린 상반기 실적발표 콘퍼런스콜에서 생산적·포용금융 확대에 따른 수익성 저하 우려와 관련해 "생산적 금융 확대 과정에서 경쟁사 간 금리 경쟁이 심화할 가능성은 우려되는 부분"이라면서도 "단순히 저금리 자산의 양적 확대 방식으로 추진하지는 않을 것"이라고 말했다.
곽 부사장은 "생산적 금융은 기존 주택담보대출과 부동산 임대업 대출을 첨단·전략산업 관련 기업대출로 전환하는 리밸런싱 방식으로 추진한다"며 "대출금리뿐 아니라 예상 대손비용과 자본 부담 등을 감안해 지원 대상을 선별할 계획"이라고 강조했다.
그러면서 그는 "생산적금융은 정책금융기관의 보증 등을 통해 부실방생에 따른 손실이나 자본부담을 낮출 수 있는 면을 갖고 있다"고도 짚었다.
장기적으로는 생산적 금융이 그룹 수익에 도움이 될 수 있다고 봤다. 곽 부사장은 "기업의 외환·파생금융 거래와 계열사 간 시너지까지 고려하면 종합적인 수익성을 높이고 장기적으로 대손비용 절감과 비이자이익 확대에도 기여할 수 있다"고 내다봤다.
포용금융에 대해서는 초기 비용 부담이 발생할 수 있지만 중장기적으로 건전성 관리에 도움이 될 것으로 전망했다. 금융 취약계층을 조기에 지원해 연체와 부실 전이를 막으면 그룹 전체의 대손비용을 낮출 수 있다는 판단이다.
곽 부사장은 "포용금융 추진 과정에서 일시적으로 비용이 발생할 수 있지만 중장기적으로는 그룹의 대손비용 절감으로 이어질 수 있다"라고 했다.
romeok@newspim.com