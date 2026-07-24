석유공사, 중동 리스크 점검회의 개최…석유 수급 위기 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 손주석 석유공사 사장 24일 서산서 점검 회의 열었다
- 중동 긴장 재고조에 석유수급 비상대응체계 점검했다
- 비축유 스와프 등으로 공급망 안정 대응하겠다 밝혀다
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비축유 스와프·국제공동비축 활용 공급망 안정
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국석유공사(사장 손주석)가 중동 지역 지정학적 리스크 재확산에 대비해 석유 수급 위기 대응체계를 점검하고 비상 대응 역량 강화에 나섰다.
석유공사는 충남 서산 석유비축기지에서 '석유수급 선제 대응을 위한 현장점검 회의'를 개최했다고 24일 밝혔다.
이번 회의는 손주석 사장 주재로 본사 임직원과 전국 9개 비축기지 지사장이 참석했다.
석유공사는 올해 상반기 중동 정세가 악화되자 전사 차원의 '석유위기대응단'을 가동해 정부와 함께 원유 수급 안정에 대응해 왔다.
공사는 그간 국내 정유사를 대상으로 비축유 스와프(SWAP·교환)를 실시했고, 국제공동비축 우선구매권도 활용해 공동비축 원유를 국내 시장에 공급했다. 이를 통해 공사는 정부 재정 부담 없이 석유 공급망 안정에 기여했다.
최근 후티 반군의 홍해 봉쇄 등으로 중동 지역 긴장이 다시 고조되고 있다. 이에 석유공사는 기존 수급 대응체계가 유사시에도 정상적으로 작동할 수 있는지를 중점 점검했다.
현재 국내 원유 도입 물량은 지난해와 비교해 부족하지 않은 수준이다. 다만 공사는 유사시에 대비해 국제공동비축과 원유 스와프 등 다양한 대응 수단을 활용할 계획이다. 정부 정책에 맞춰 수급 불안에도 선제적으로 대응한다는 방침이다.
손 사장 등 경영진은 회의에 앞서 서산지사 인근 석유화학 기업인 한화토탈을 방문했다. 손 사장 등은 한화토탈 경영진과 만나 석유화학 원료인 컨덴세이트 수급 상황 등을 논의했다.
손 사장은 "철저한 비축유 입·출하 태세와 안전관리를 통해 비축유 스와프 등 원유와 석유제품 공급에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com