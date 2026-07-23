ECB, 3대 정책금리 동결…예금금리 2.25% 유지

AI 핵심 요약beta
- 유럽중앙은행이 23일 통화정책회의에서 3대 정책금리를 동결했다
- 유로존 물가가 목표치 2.0％를 상회해 인플레이션 압력이 지속되고 있다
- 국제유가 상승세로 ECB의 추가 금리 인상 가능성이 제기되고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유럽중앙은행(ECB)이 이날 통화정책회의를 열고 3대 정책금리를 모두 현 수준으로 유지하기로 결정했다.
23일(현지시간) ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 열린 회의에서 예금금리를 연 2.25％로 동결했다. 기준금리(주요재융자금리)와 한계대출금리도 각각 연 2.40％, 2.65％로 유지했다.
ECB는 이란전쟁으로 인한 인플레이션 압력이 확대되자 지난달 회의에서 정책금리를 각각 0.25％포인트(p) 인상한 바 있다. 이는 2023년 9월 이후 2년 9개월 만의 금리 인상이었다.
유로존(유로화 사용 21개국)의 소비자물가 상승률은 전쟁 이전인 지난 1월 전년 동기 대비 1.7％에서 지난 5월 3.2％까지 치솟았다. 이후 국제유가가 안정세를 보이면서 지난달에는 2.8％로 낮아졌지만, ECB의 물가 목표치인 2.0％는 여전히 웃돌고 있다.
시장에서는 ECB의 향후 금리 경로가 국제유가 흐름에 달려 있다는 분석이 우세하다. 최근 미국과 이란 간 무력 충돌이 격화하면서 유가가 다시 상승세를 보이자, ECB가 많게는 세 차례 추가 금리 인상에 나설 수 있다는 전망도 제기된다.
ECB는 "에너지 가격 전망은 6월 기본 시나리오와 비슷하고 중동 분쟁 이전보다 훨씬 높은 수준"이라며 "이번 충격의 강도와 지속 기간, 2차 파급 효과를 주시하고 있다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com