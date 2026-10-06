전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 개장 전 특징주...콘스텔레이션에너지·옵션케어헬스·AMD↑ VS 애플·에너지주↓

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 콘스텔레이션에너지가 구글 계약에 6% 넘게 뛰었다
  • 옵션케어헬스는 M&A 기대에 20% 넘게 급등했다
  • AMD·P&G·코르테바는 투자의견 상향에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 대규모 전력 공급 계약과 인수합병(M&A) 기대, 증권사 투자의견·목표주가 상향, 주요 투자자의 지분 매입 등의 영향으로 주요 종목이 강세를 보이고 있다.

콘스텔레이션에너지는 구글과의 대규모 장기 전력 공급 계약에 6% 넘게 상승했고, 옵션케어헬스는 맥케슨과 사모펀드의 인수 협상 소식에 20% 넘게 급등했다.

AMD는 씨티의 목표주가 상향에 2% 가까이 올랐으며 프록터앤드갬블(P&G)과 코르테바도 증권사 투자의견 상향에 강세를 나타내고 있다.

반면 국제유가가 2% 넘게 떨어지면서 에너지 관련주는 약세를 보이고 있으며 애플도 대형 기술주 전반의 강세에서 소외돼 소폭 하락하고 있다.

콘스텔레이션 에너지의 원자로 [사진=블룸버그]

▶ 상승 종목

◆ 콘스텔레이션에너지(CEG)·알파벳(GOOGL)

콘스텔레이션에너지는 개장 전 거래에서 6% 넘게 급등했다. 구글 모회사 알파벳도 약 0.5% 상승했다.

구글이 콘스텔레이션에너지와 대규모 장기 전력 공급 계약을 발표한 것이 주가를 끌어올렸다.

구글은 신규 원자력 발전 용량 890메가와트(MW)와 연계된 전력을 구매하기로 했다. 이와 별도로 2700MW 규모의 전력 공급 계약도 체결했다.

이번 계약은 콘스텔레이션에너지의 43억달러가 넘는 신규 투자를 뒷받침할 예정이다.

◆ 옵션케어헬스(OPCH)·맥케슨(MCK)

수액·주입 치료 서비스업체 옵션케어헬스는 개장 전 거래에서 20% 넘게 급등했다. 맥케슨도 1.5% 상승했다.

파이낸셜타임스(FT)가 헬스케어 서비스업체 맥케슨과 사모펀드 클레이턴 듀빌리어 앤드 라이스(Clayton Dubilier & Rice)가 옵션케어헬스를 공동 인수하기 위한 막바지 협상을 진행하고 있다고 보도한 것이 영향을 미쳤다.

이번 거래의 가치는 50억달러를 웃도는 것으로 전해졌다.

◆ 레나(LEN)·버크셔해서웨이(BRK.B)

주택건설업체 레나는 개장 전 거래에서 1.5% 상승했다. 버크셔해서웨이도 소폭 올랐다.

버크셔해서웨이는 규제당국에 제출한 서류를 통해 레나 주식 약 240만주를 매입했다고 밝혔다. 버크셔해서웨이의 지분 매입 사실이 공개되면서 레나에 매수세가 유입됐다.

◆ 네오지노믹스(NEO)

암 진단·유전자 검사 업체 네오지노믹스는 개장 전 거래에서 5% 상승했다.

회사가 경영 승계 계획을 발표한 것이 영향을 미쳤다. 현재 사장 겸 최고운영책임자(COO)인 워런 스톤이 2027년 1월 토니 쿡의 뒤를 이어 회사를 이끌 예정이다.

네오지노믹스는 3분기 잠정 매출이 2억900만달러를 기록했다고 밝혔다. 팩트셋이 집계한 시장 예상치 2억590만달러를 웃도는 수준이다.

◆ AMD(AMD)

반도체업체 AMD는 개장 전 거래에서 2% 가까이 상승했다.

씨티가 AMD의 목표주가를 800달러로 상향 조정한 것이 주가를 끌어올렸다. 이는 전날 종가보다 26% 넘는 추가 상승 여력이 있다는 의미다.

씨티는 메타의 뮤즈 AI 에이전트로 중앙처리장치(CPU) 수요가 확대될 것으로 전망하면서 목표주가를 높였다.

씨티는 "AMD가 CPU 르네상스의 가장 큰 수혜자가 될 것"이라고 평가했다.

◆ 프록터앤드갬블(PG)

생활용품업체 프록터앤드갬블(P&G)은 개장 전 거래에서 1.2% 상승했다.

에버코어ISI가 회사에 대한 투자의견을 '중립(in line)'에서 '시장수익률 상회(outperform)'로 상향한 것이 영향을 미쳤다.

에버코어ISI는 목표주가도 기존 161달러에서 166달러로 높였다. 이는 전날 종가보다 약 14% 높은 수준이다.

◆ 코르테바(CTVA)

농업·종자업체 코르테바는 개장 전 거래에서 3% 가까이 상승했다.

JP모간이 회사에 대한 투자의견을 '중립(neutral)'에서 '비중확대(overweight)'로 상향 조정한 것이 주가를 끌어올렸다.

JP모간은 코르테바의 목표주가를 19달러로 제시했다. 전날 종가보다 53% 높은 수준이다.

JP모간은 코르테바가 작물보호용 화학제품 사업에 더욱 집중하고 있는 데다 농산물 가격도 개선되고 있어 향후 주가 상승을 뒷받침할 것으로 전망했다.

▶ 하락 종목

◆ 애플(AAPL)

애플은 개장 전 거래에서 소폭 하락하고 있다.

엔비디아와 AMD를 비롯한 주요 기술·반도체주가 상승하는 가운데 애플은 매그니피센트7(M7) 종목 가운데 상대적으로 부진한 흐름을 나타내고 있다.

메타와 테슬라, 아마존 등이 0.5% 넘게 상승한 것과 대조적이다.

◆ 에너지 관련株

국제유가가 급락하면서 에너지 관련주는 약세를 나타내고 있다.

브렌트유는 2% 넘게 떨어져 배럴당 97달러대로 내려왔고 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 2% 넘게 하락해 87달러 부근에서 거래되고 있다.

중동 지역의 원유 수출이 예상보다 견조하게 이어지는 가운데 주요 7국(G7)의 긴급 비축유 방출로 공급 우려가 완화된 것이 유가를 끌어내렸다.

이에 따라 S&P500 에너지 업종을 추종하는 에너지셀렉트섹터SPDR펀드(XLE)도 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
사진
폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동