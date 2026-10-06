전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

中딥시크, 최대 20조원 조달 추진…몸값 100조원 노린다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 딥시크가 6일 최대 1000억위안 조달을 검토했다.
  • 딥시크는 기업가치 5000억위안 인정이 목표다.
  • 딥시크는 이르면 2027년 초 IPO를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

당초 목표의 두 배인 1000억위안 검토…텐센트·CATL 등 투자 경쟁
기업가치 3500억→5000억위안 목표…이르면 2027년 초 IPO 추진

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 이번 투자 라운드의 자금조달 규모를 당초 목표인 500억위안에서 최대 1000억위안(약 149억달러·20조원)으로 두 배 확대하는 방안을 검토하고 있다.

중국 국유 펀드와 대기업들이 투자에 몰리는 가운데 딥시크는 이번 자금조달에서 기업가치 약 5000억위안(750억달러·100조원)을 인정받는 것을 목표로 하고 있다. 이르면 2027년 초 기업공개(IPO)도 추진하는 것으로 전해졌다.

6일(현지시간) CNBC는 사안에 정통한 관계자들을 인용해 딥시크가 현재 진행 중인 투자 라운드의 최대 조달 규모를 1000억위안까지 늘리는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 당초 목표인 500억위안의 두 배다.

딥시크에는 국유 펀드를 비롯해 중국 상장기업의 투자 부문과 벤처캐피털(VC) 등의 투자 요청이 몰리고 있다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

다만 딥시크는 투자자를 까다롭게 선별하고 있다. 개인 투자자들로부터 자금을 모집한 사모 투자펀드는 배제하고 정부와 기업 자금을 중심으로 투자를 받는 것으로 전해졌다.

최종 조달 규모는 아직 확정되지 않았다. 투자 협상이 진행 중인 만큼 마무리 과정에서 금액이 달라질 수 있다.

블룸버그는 이날 딥시크가 최소 800억위안의 자금을 확보하는 데 근접했다고 보도했다. 텐센트와 세계 최대 배터리업체 CATL이 주요 투자자로 참여하는 것으로 전해졌다.

CNBC에 따르면 CATL과 지리자동차, 자산운용사 모놀리스매니지먼트, 로열밸리캐피털 등도 이번 투자 라운드에 자금 투입을 약속했다.

몸값 3500억→5000억위안…목표 기업가치 43%↑

딥시크가 이번 투자 라운드에서 목표로 하는 기업가치는 약 5000억위안이다.

이는 딥시크가 실제로 조달하려는 최대 1000억위안과는 별개의 수치다. 1000억위안은 투자자들로부터 새로 유치하려는 자금 규모이고, 5000억위안은 이번 투자 과정에서 인정받으려는 회사 전체의 가치다.

딥시크는 지난 6월 마무리된 첫 외부 투자 라운드에서 약 500억위안을 유치했다. 당시 투자 관련 서류를 토대로 추산된 기업가치는 약 3500억위안이었다.

따라서 이번에 목표로 하는 기업가치 5000억위안은 지난 6월 평가액보다 약 43% 높은 수준이다.

이번 투자 라운드는 당초 8월 말 마무리될 예정이었지만 일부 투자자가 높은 기업가치에 부담을 느끼면서 일정이 늦어진 것으로 전해졌다. 다만 현재 협상은 막바지 단계에 접어든 것으로 알려졌다.

딥시크는 올해 처음 외부 투자자에게 자금조달의 문을 열었다. 막대한 컴퓨팅 자원과 고성능 반도체가 필요한 AI 개발 경쟁이 치열해지면서 자금 수요가 빠르게 늘어난 영향이다.

◆ 2025년 美 기술주 뒤흔든 딥시크…이번엔 IPO 준비

딥시크는 지난해 1월 미국 경쟁업체와 비슷한 성능을 훨씬 낮은 비용으로 구현한 AI 모델을 공개하며 세계 AI 시장에 충격을 줬다.

당시 미국의 막대한 AI 투자 비용에 대한 의문이 제기되면서 미 기술주가 급락하기도 했다.

지난달에는 성능과 추론 속도를 높인 최신 모델 'V4.1 플래시(V4.1 Flash)'를 공개했다.

딥시크는 이제 연구개발 중심의 AI 스타트업에서 자본시장 상장 기업으로의 전환도 준비하고 있다.

로이터는 지난달 딥시크가 상하이증권거래소의 기술기업 전용 시장인 커촹반(STAR Market) 상장 가능성을 검토하기 위해 중신증권(CITIC Securities)을 주관사로 선정했다고 보도했다.

블룸버그에 따르면 딥시크는 이르면 2027년 초 IPO를 추진하고 있다.

중국의 또 다른 AI 스타트업 문샷AI(Moonshot AI)도 기업가치 500억달러로 자금을 조달한 뒤 2027년 초 상장을 추진하는 것으로 전해졌다.

량원펑 "수익보다 AGI"…엔비디아 의존은 숙제

딥시크 창업자 량원펑은 지난 7월 투자자들과의 비공개 회의에서 단기적인 이익 극대화보다 범용인공지능(AGI) 개발을 우선하겠다는 입장을 밝혔다.

하지만 미국과의 기술 격차와 첨단 반도체 확보는 여전히 과제로 꼽힌다.

이번 자금조달 협상도 한때 중단됐다. 량원펑이 투자자들에게 중국 AI 기업들이 여전히 미국 경쟁업체들에 크게 뒤처져 있으며 엔비디아 반도체에 상당 부분 의존하고 있다고 말한 것으로 전해진 직후였다.

딥시크가 대규모 외부 자금을 받아들이기 시작한 것도 AI 개발에 필요한 자본이 급증한 데다 경쟁사에 핵심 인재를 빼앗기지 않기 위한 비용 부담이 커졌기 때문이라는 분석이 나온다.

딥시크가 이번 투자에서 최대 1000억위안(약 20조원)을 끌어모을 경우 중국 AI 업계의 자본 경쟁은 한층 거세질 전망이다. 특히 국유 자금과 중국 대기업이 주요 투자자로 참여하면서 딥시크가 기술 개발뿐 아니라 자금력에서도 미국 AI 기업과의 격차를 얼마나 좁힐 수 있을지 주목된다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
사진
폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동