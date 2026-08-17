카드업계 홈플러스 대금 지급 재개…일부는 가압류 여전

AI 핵심 요약beta
- 카드업계가 17일 홈플러스 결제대금 지급을 재개했다
- 홈플러스는 13일 영업을 다시 시작해 매출이 늘었다
- 다만 일부 납품업체 가압류로 정산 일부는 막혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 카드업계가 홈플러스의 영업 재개에 맞춰 그동안 보류했던 카드 결제대금 지급을 다시 시작했다. 다만 일부 납품업체가 카드사 정산대금 채권에 대해 가압류를 신청하면서 일부 금액은 여전히 지급이 제한된 것으로 전해졌다.
17일 금융업계에 따르면 카드사들은 홈플러스가 지난 13일 정식으로 매장 운영을 재개한 것을 전후해 결제대금 지급 보류 조치를 해제했다. 카드사들은 지난달 중순 홈플러스가 전국 점포 영업을 중단하자 대규모 환불 가능성 등에 대비해 일부 정산대금 지급을 보류한 바 있다.
카드 결제는 소비자가 물품을 구매하면 카드사가 먼저 가맹점에 대금을 지급하고 이후 고객에게 결제대금을 받는 구조다. 반대로 결제가 취소되면 카드사가 소비자에게 먼저 환불한 뒤 가맹점으로부터 해당 금액을 돌려받아야 한다.
홈플러스는 영업 재개 첫날인 지난 13일 106억2800만원의 매출을 기록했다. 이는 지난해 같은 날보다 1.2% 늘어난 수준이다. 오프라인 매장 방문객 수도 67개 점포 기준 전년 동기 대비 15% 증가했다.
다만 정산 문제가 완전히 해소된 것은 아니다. 홈플러스로부터 대금을 받지 못한 일부 납품업체가 카드사를 상대로 정산대금 채권 가압류를 신청하면서 해당 금액에 대해서는 지급이 계속 보류되고 있는 것으로 알려졌다.
카드 가맹점 약관상 카드사는 신용판매대금에 대해 법원으로부터 가압류나 압류명령을 송달받을 경우 해당 대금 지급을 중단하거나 공탁할 수 있다.
다만 가압류를 신청한 업체는 중소형 납품업체로, 지금까지 확인된 금액도 크지 않은 것으로 당국은 보고 있다. 이에 따라 이번 가압류가 홈플러스의 전체 영업이나 카드 결제 정산에 미치는 영향은 제한적일 것으로 관측된다.
min72@newspim.com