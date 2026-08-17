구글 '여론조작 정황' 한국어 정치 유튜브 449개 폐쇄

AI 핵심 요약beta
- 구글이 2분기 한국어 정치 유튜브 채널 449개를 폐쇄했다.
- 6월3일 지방선거 앞둔 5월에 367개가 차단됐다.
- 구글은 조직적 여론 조작과 부당 개입으로 판단했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 구글이 올해 2분기 한국 관련 콘텐츠를 다루며 조직적 여론 조작을 벌인 한국어 정치 유튜브 채널 449개를 폐쇄했다.
17일 정보통신기술(ICT)업계에 따르면 구글 위협분석그룹(TAG)이 지난달 31일 공개한 '2026년 2분기 영향 공작 보고서'에는 올해 4∼6월 구글이 차단한 한국어 채널은 4월 22개, 5월 367개, 6월 60개 등 모두 449개에 달한다는 내용이 담겼다.
6·3 지방선거를 앞둔 5월 한 달간은 전체의 81.7%에 달하는 채널이 폐쇄됐다. 5월에 적발된 채널은 한국 정부 비판(142개), 정부 지지(71개), 특정 정치인 지지(58개), 정부와 특정 정당 동시 비판(53개), 정부 지지와 특정 정당 비판(43개) 등이다.
4월에는 특정 정치인을 지지하고 특정 정당을 비판한 22개 채널이, 6월에는 특정 정치인을 비판하는 콘텐츠를 조직적으로 유포한 60개 채널이 차단됐다.
구글은 이들 채널이 다수의 계정을 동원해 자발적인 개인 활동으로 위장하고 특정 정치적 여론 형성에 부당하게 개입하는 행위를 벌였다고 판단했다.
그동안 구글의 분기별 보고서에서 한국어 정치 채널이 대규모로 적발된 것은 매우 이례적이다. 구글은 중국, 러시아, 이란 등 다른 국가 사례와 달리 한국어 채널에 대해서는 배후 국가나 구체적인 운영 주체, 채널명 등 세부 정보는 공개하지 않았다.
min72@newspim.com