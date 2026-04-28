7연속 금리동결 금통위원들, 무게중심 '물가' 이동…내수 'K자형 회복' 우려

4월 의사록 "인플레이션 억제에 총력", 유가·환율 물가 전가 경계감

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 박가연 인턴기자 = 한국은행 금융통화위원회가 지난달 기준금리를 연 2.50%로 7회 연속 동결한 가운데, 중동 사태에 따른 불확실성이 경제 성장의 'K자형 회복'을 심화시킬 수 있다는 우려가 제기됐다.

28일 공개된 '2026년 제7차 금통위 의사록'에 따르면, 한 위원은 "지난해 전반기까지 경기 회복에 이후 연초까지 금융 안정에 중점을 두었다면 앞으로 당분간은 인플레이션 압력 완화에 초점을 맞춰야 한다"고 밝혔다. 또 다른 위원 역시 에너지 가격 급등이 비IT 부문에 충격을 집중시켜 성장의 'K자형 회복 양상'을 심화시킬 수 있다는 우려를 내놓았다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.04.10 photo@newspim.com

유가와 환율 상승이 물가에 미치는 시차에 대한 질의응답도 오갔다. 한 위원의 질의에 관련 부서는 "유가 및 환율 상승이 석유류 가격 등을 통해 소비자물가로 이어지는 시차는 1개월 정도에 불과해 직접효과는 거의 즉각적으로 반영된다"며 "다만 생산·유통비용이 산업 전반으로 확산하는 전이효과는 통상 6개월 이후부터 나타나는 것으로 추정된다"고 답했다.

고환율에 대한 경계감도 높았다. 위원들은 "높은 환율 수준이 물가와 금융 안정 측면에서 추가적인 부담"이라며 "특히 고환율 상황이 장기화되면서 환율 상승의 물가 전가 효과가 과거와 달라졌을 가능성을 배제할 수 없다"고 짚었다.

정부 정책과 관련해서는 "이번 추경의 가격보조 정책이 물가 상승 압력을 시차를 두고 이연시키는 효과가 있는 만큼 향후 물가 전망 시 이를 신중히 살펴야 한다"는 당부가 나왔다.

아울러 위원들은 "현재 기준금리가 명목 중립금리 추정 범위의 중간 수준에 위치해 정부 추경 효과와 주요국 정책 방향을 점검하기에 적절한 수준"이라고 평가하면서도 "높은 환율 수준이 부담 요인인 만큼 외환시장 상황을 지속적으로 점검해야 한다"고 밝혔다.

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