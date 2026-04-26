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삼성, GSAT 열고 상반기 공채 본격화…AI시대 인재 선발 '박차'

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  • 삼성이 26일 상반기 공채 필기전형인 삼성직무적성검사(GSAT)를 25일부터 이틀간 실시했다.
  • 18개 관계사가 참여한 이번 전형 이후 5월 면접과 건강검진을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.
  • 삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채제도를 도입한 이후 약 70년간 유지해오고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

18개 계열사 참여, 5월 면접 거쳐 최종 선발
SSAFY 등 청년 교육 확대…5년간 6만명 채용 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 상반기 공개채용 필기 전형인 삼성직무적성검사(GSAT)를 실시하며 신입 채용 절차를 본격화했다.

26일 삼성에 따르면 지난 25일부터 이틀간 입사 지원자를 대상으로 GSAT를 진행했다. 이번 전형에는 ▲삼성전자 ▲삼성디스플레이 ▲삼성전기 ▲삼성SDI ▲삼성SDS ▲삼성바이오로직스 ▲삼성바이오에피스 ▲삼성물산 ▲삼성중공업 ▲삼성E&A ▲삼성생명 ▲삼성화재 ▲삼성증권 ▲삼성자산운용 ▲제일기획 ▲삼성글로벌리서치 ▲에스원 ▲삼성웰스토리 등 18개 관계사가 참여했다.

지난 18일 삼성전자 인재개발원(경기도 수원)에서 삼성전자 감독관이 삼성직무적성검사 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하는 모습 [사진=삼성]

삼성은 지난 3월 지원서 접수를 시작으로 상반기 공채를 진행 중이며, GSAT 이후 5월 면접과 건강검진을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다. GSAT는 창의적 사고와 유연한 문제 해결 능력을 평가하는 시험으로, 코로나19 이후인 2020년부터 온라인 방식으로 운영되고 있다.

응시자는 독립된 공간에서 PC를 활용해 시험을 치르며, 삼성은 시험 일주일 전 예비소집을 통해 네트워크와 장비 환경을 사전 점검했다. 소프트웨어 개발과 디자인 직군은 GSAT 대신 각각 소프트웨어(SW) 역량 테스트와 포트폴리오 심사를 통해 선발된다.

삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채 제도를 도입한 이후 약 70년간 이를 유지해온 기업으로, 국내 최장 기록을 이어가고 있다. 최근에는 향후 5년간 6만 명 채용 계획을 제시하며 미래 성장 사업 인력 확보에 속도를 내고 있다. 정기 공채는 상·하반기마다 대규모 채용 기회를 제공하는 구조로, 청년층에게 예측 가능한 취업 경로로 평가된다.

채용 제도는 '인재제일'과 '기술중심' 철학을 기반으로 개선을 거듭해왔다. 삼성은 1993년 대졸 여성 공채를 신설하고, 1995년 학력 제한을 폐지하는 등 열린 채용 문화를 도입했다. 최근에는 직급 통폐합, 체류 연한 폐지, 평가 제도 개선 등을 통해 수평적 조직 문화를 강화하고 있다.

지난 18일 삼성전자 인재개발원(경기도 수원)에서 삼성전자 감독관이 삼성직무적성검사 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하는 모습 [사진=삼성]

기술 인재 확보도 병행하고 있다. 마이스터고 졸업생과 전국기능경기대회 입상자 등을 특별 채용하고 있으며, 2007년부터 기능경기대회와 국제기능올림픽을 후원해 왔다. 현재까지 약 1600명의 입상자를 채용했다.

이와 함께 삼성은 청년 고용 문제 해소를 위해 교육 기반 사회공헌 사업도 확대하고 있다. '삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)'는 전국 5개 캠퍼스에서 운영되며, 누적 1만 명 이상이 수료했고 이 가운데 약 8500명이 취업해 85% 수준의 취업률을 기록했다. '희망디딤돌 2.0' 사업을 통해 자립준비청년의 직무 교육과 취업도 지원하고 있으며, 출범 이후 173명 중 90명이 취업에 성공했다.

삼성은 이 밖에도 'C랩 아웃사이드(C-Lab Outside)'를 통한 스타트업 육성과 '청년희망터' 사업을 통한 지역 일자리 창출 지원 등을 병행하며 청년층의 성장 기반 확대에 나서고 있다. 삼성은 향후 AI 시대를 이끌 인재 발굴을 지속 확대하고, 이를 기반으로 미래 성장 사업을 강화한다는 방침이다.

syu@newspim.com

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