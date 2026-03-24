DN솔루션즈, 25일부터 공채…글로벌 제조 인재 확보 '시동'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 글로벌 공작기계 시장 3위이자 국내 1위 기업인 DN솔루션즈가 상반기 신입사원 공개채용에 나서며 인재 확보에 속도를 낸다.

DN솔루션즈 관계자가 지난해 3월 20일 대전광역시 유성구 카이스트 기계공학동에서 채용상담을 진행하고 있다. [사진=DN솔루션즈]

DN솔루션즈는 2026년 상반기 신입사원 공채를 실시하고 오는 25일부터 4월 8일 오전 11시까지 서류 접수를 진행한다고 24일 밝혔다.

모집 직군은 사무직, 전문연구요원, 기술전문직으로 나뉜다. 사무직은 4년제 대학 졸업자 및 6월 졸업 예정자를 대상으로 하며, 전문연구요원은 석사 이상, 기술전문직은 전문학사 이상 취득자 또는 예정자를 대상으로 한다. 모집 분야는 R&D(기계·제어), 생산, 품질, 영업(국내·글로벌), 경영지원(전략·법무·구매·IT) 등이다. 전형은 서류심사와 실무면접, 영어 인터뷰, 최종면접을 거쳐 진행되며 최종 합격자는 오는 7월 입사할 예정이다.

채용과 연계한 현장 접점 확대도 병행하고 있다. DN솔루션즈는 이달 초 성균관대를 시작으로 고려대, 연세대, 한양대, 서울대 등 주요 대학에서 채용 상담회를 진행했으며, 카이스트와 경북대, 부산대에서도 추가 상담회를 이어갈 계획이다.

DN솔루션즈는 터닝센터와 머시닝센터 등 400여 종의 제품 라인업과 66개국 140여 개 딜러 네트워크를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보한 공작기계 기업이다. 자동차, 반도체, 항공우주, 의료, 에너지 등 다양한 산업군을 고객으로 두고 있으며 매출의 약 80%가 해외에서 발생한다.

최근에는 글로벌 확장에도 속도를 내고 있다. 독일과 미국, 멕시코 등에 테크니컬 센터를 구축해 고객 접점을 확대하고 있으며, 인도 벵갈루루 신공장과 R&D센터, 부산 글로벌 유닛 첨단 제조센터도 하반기 가동을 앞두고 있다.

특히 올해 초 독일 하이엔드 공작기계 기업 헬러(HELLER) 그룹 인수를 완료하며 고급 머시닝센터 기술력을 확보하고 제품 포트폴리오를 강화했다. 향후에는 부천대장 도시첨단산업단지에 첨단 R&D센터를 건립해 연구개발 역량을 확대할 계획이다.

복지와 처우도 강조하고 있다. DN솔루션즈는 업계 최고 수준의 연봉과 함께 연간 1000만원 의료비 지원, 조기 퇴근 제도 '퍼플데이', 외국어 교육, 주택 지원금, 자녀 교육비 지원 등 다양한 복지 제도를 운영 중이다.

DN솔루션즈 관계자는 "글로벌 제조 산업을 선도하는 기술력과 투자를 기반으로 빠르게 성장하고 있다"며 "체계적인 지원을 통해 글로벌 전문가로 성장할 인재들의 도전을 기대한다"고 말했다.

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