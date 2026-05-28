프레스티지바이오로직스, 인터펙스 도쿄서 CDMO 수주 가속

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일본·아시아 제약바이오 기업과 협력 논의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오의약품 위탁개발생산 전문기업 프레스티지바이오로직스가 일본에서 열린 '인터펙스 위크 도쿄2026'에 참가해 일본 및 아시아 제약바이오 기업들과 협력을 논의했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전시회에서는 최근 아시아 소재 글로벌 제약바이오 기업과 체결한 대규모 CDMO(위탁개발생산) 계약을 바탕으로 글로벌 GMP(우수의약품제조품질관리기준) 대응 역량과 상업 생산 전환 능력을 강조했다. 완제의약품 생산, 위탁포장 서비스, 품질 대응력과 공급 안정성을 결합한 통합 솔루션을 제시했다.

[사진=프레스티지바이오로직스]

현장 미팅에서는 단순 생산 가능 여부를 넘어 상업 생산 전환 이후의 생산 연속성과 공급 안정성에 대한 검토가 주요하게 다뤄졌다. 프레스티지바이오로직스는 이번 전시를 통해 확보한 일본 현지 제약·바이오 네트워크를 바탕으로 후속 미팅 및 기술 검토를 이어갈 계획이다.

회사는 일본 시장과 인접한 지리적 이점과 글로벌 GMP 대응 역량을 기반으로 고객사별 개발 단계와 제품 특성에 맞춘 생산 전략을 제안하고 신규 수주 확대에 나설 예정이다.

프레스티지바이오로직스 관계자는 "현장에서 발굴한 고객 수요를 후속 미팅과 구체적인 기술 검토로 신속히 연결하는 한편, 다가오는 'BIO USA' 등 글로벌 주요 행사에 연속성 있게 참여해 CDMO 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com