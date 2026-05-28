아우디 코리아, 신형 A6 시승 행사 6월 개최

AI 핵심 요약beta
- 아우디 코리아가 28일 신형 A6 시승행사를 예고했다.
- 행사는 6월 12일부터 7월 19일까지 전국서 열린다.
- 사전예약 고객에 시승·상담과 경품을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 아우디 코리아는 신형 A6의 출시를 기념해 6월 12일부터 7월 19일까지 전국 주요 도시에서 시승 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.
행사는 서울, 경기, 원주, 전주, 부산 등에서 주말마다 열린다. 첫 일정은 6월 12일부터 14일까지 서울 삼성동 앤헤이븐에서 3일간 진행된다.
참가자는 네이버 플레이스를 통해 사전 예약할 수 있다. 예약 고객은 아우디 전문가의 차량 설명을 듣고 직접 시승해볼 수 있으며, 전문 딜러와 1:1 상담도 가능하다. 현장 방문 고객을 위한 워크인 세션도 운영되지만 선착순 마감 시 이용할 수 없다.
사전 예약 후 시승을 완료한 고객에게는 올데이 브런치 또는 카페 메뉴와 함께 기념품이 제공된다. 행사 현장에서는 SNS 포스팅 이벤트도 진행되며, 참여 고객 중 추첨을 통해 아우디 레볼루트 F1 팀 공식 액세서리와 아우디 공식 액세서리를 증정한다.
신형 A6는 공기역학 설계를 개선해 효율성과 정숙성을 높였으며, 직관적인 디지털 인터페이스를 기반으로 한 주행 경험을 제공한다. 지역별 세부 일정과 프로그램은 아우디 코리아 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널, 네이버 플레이스 예약 페이지에서 확인할 수 있다.
y2kid@newspim.com