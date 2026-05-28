한국거래소, 부산 강서구서 'KRX 통통꿈놀이터 완공식' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 28일 부산 강서구 대저동에서 리모델링한 'KRX 통통꿈 놀이터' 완공식을 개최했다
- 이번 완공은 부산 아동친화도시 조성 사업의 일환으로 부산 지역 18번째 놀이터 개보수 사례다
- 한국거래소는 2024년부터 아동시설 개보수·치료비·문화예술지원 등에 총 19억원을 후원해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 28일 부산광역시 강서구 대저동에서 'KRX 통통꿈 놀이터' 완공식을 개최했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 이번 행사는 아동들이 안전하고 쾌적한 환경에서 놀이시설을 이용할 수 있도록 지난 4월부터 진행된 놀이터 리모델링 공사가 마무리됨에 따라 진행됐다.
한국거래소는 "공사를 통해 노후 시설을 철거하고 복합놀이대, 시소 등 다양한 놀이시설을 설치해 아이들이 안전하게 놀이 활동을 즐길 수 있도록 공간을 새롭게 단장했다"고 설명했다.
놀이터 개보수는 한국거래소가 부산시와 협력해 추진하는 '부산 아동친화도시 조성 사업'의 일환으로, 이번 놀이터 완공은 부산에서 18번째다.
정은보 한국거래소 이사장은 "아이들이 마음껏 뛰놀며 건강하게 성장할 수 있는 안전한 놀이공간이 되길 바란다"며 "아동이 더욱 살기 좋은 부산이 되도록 계속 노력해 나가겠다"고 말했다.
한국거래소는 지난 2024년부터 부산 아동친화도시 조성을 위해 아동시설 개보수, 난치질환아동 치료비 지환, 문화예술지원 등 총 19억원을 후원한 바 있다.
rkgml925@newspim.com