'사전투표 D-1' 충북 여야, 청주서 총력 유세전

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민주당 성안길 집결 "정권 뒷받침·심판론"

국민의힘 "깨끗·유능, 충북 도약" 표심 공략

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 충북 청주 도심에서 더불어민주당과 국민의힘이 각각 집중 유세를 벌이며 막판 표심 잡기에 나섰다.

더불어민주당 충북도당은 이날 청주 성안길에서 대규모 유세를 열고 세 결집에 나섰다.

더불어민주당 충북도당 합동유세. [사진 = 민주당 충북도당] 2026.05.28 baek3413@newspim.com

유세에는 신용한 충북도지사 후보, 이장섭 청주시장 후보를 비롯해 이원종 중앙당 골목골목선대위원장, 강득구 공동선대위원장, 임호선·노영민 상임선대위원장 등이 참석했다.

청주권 광역·기초의원 후보와 당원, 지지자들도 집결했다.

신용한 후보는 "지난 4년 충북 도정과 청주시정은 외화내빈의 시간이었다"며 "미래 먹거리와 일자리를 만들어 청년이 돌아오는 충북을 만들겠다"고 말했다.

이장섭 후보는 "시민들이 변화에 대한 기대를 보이고 있다"며 "사전투표로 승리를 만들어 달라"고 호소했다.

[사진=국민의힘 충북도당] 2026.05.28 baek3413@newspim.com

국민의힘 충북도당 선거대책위원회도 이날 청주 도심에서 'B-BOY' 유세를 진행하며 맞불을 놓았다.

선대위는 청원구 국민은행 앞과 상당구 굿모닝빌딩 앞 사거리에서 잇따라 거리 유세를 열고 지지층 결집과 부동층 흡수에 주력했다.

유세에는 김영환 충북도지사 후보를 비롯해 이범석 청주시장후보, 김민전 국회의원, 김수민·서승우·윤의근 공동선대위원장, 청주 지역 광역·기초의원 후보들이 참여했다.

국민의힘은 "깨끗하게, 유능하게. 충북이 올라갈 시간"이라는 구호를 내걸고 지역 발전과 변화 필요성을 강조했다.

baek3413@newspim.com