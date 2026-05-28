외교부, 볼리비아 여행경보 상향…"방문 취소·연기 권고"

특별여행주의보 발령…체류 국민엔 신변안전 유의 당부
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 외교부가 반정부 시위와 도로 봉쇄 등으로 치안 상황이 악화하고 있는 볼리비아에 대한 여행경보를 상향 조정했다.
외교부는 28일 오후 7시부로 볼리비아 라파스주에 여행경보 3단계(출국권고)를 발령하고, 기존 여행경보 2단계(여행자제) 지역에는 특별여행주의보를 발령했다고 밝혔다.
다만 관광지인 '태양의 섬(이슬라 델 솔)'에 대한 기존 3단계 여행경보는 그대로 유지된다.
특별여행주의보는 단기적으로 긴급한 위험이 있는 경우 발령되는 조치로, 여행경보 2단계 이상 3단계 이하 수준의 행동 요령이 권고된다.
외교부는 "볼리비아를 여행할 예정인 우리 국민은 방문을 취소하거나 연기해달라"며 "라파스주에 체류 중인 국민은 긴요한 용무가 아닌 한 출국해달라"고 당부했다.
또 특별여행주의보 발령 지역에 체류 중인 국민들에게는 주볼리비아대사관과 해외안전여행 홈페이지의 안전 공지를 수시로 확인하고 신변 안전에 각별히 유의할 것을 요청했다.
mkyo@newspim.com