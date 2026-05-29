[6·3 지선] 오세훈-정원오, 사전투표 앞두고 TV토론서 '난타전'

정원오 "오세훈, 공약 절반도 공급 못 해"

오세훈 "박원순이 갈아엎고 제초제 뿌려"

GTX 철근 누락에 오세훈 "보고 못 받아"

29~30일 양일간 사전투표 시작

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 TV토론회에서 각종 논란에 대해 난타전을 벌였다.

지난 28일 오후 11시 뉴스핌TV로 중앙선거관리위원회가 주관한 서울시장 후보 TV 토론회가 생중계됐다. 이날 토론회는 지상파 3사에서도 송출됐으며, 김정철 개혁신당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보도 함께했다. 토론회는 2시간 가량 진행된 29일 오전 1시경 마무리됐다. 이는 사전투표 시작(29일 오전 6시) 약 5시간 전이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보(왼쪽부터), 김정철 개혁신당 서울시장 후보, 권영국 정의당 서울시장 후보, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

이날 모두발언에서 오 후보는 "지난 5년간 서울 정상화를 위해 사력을 다했다. 세계 3위의 도시가 눈앞에 있다. 꼭 압도적으로 완성하고 싶다"라고 했다.

최근 발생한 서소문 고가차도 철거 참사 등에 대해 오 후보는 "삼가 고인의 명복을 빌면서 유가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 드린다. 이런 일이 반복되지 않도록 더 엄격한 안전 기준과 관리 체계를 구축토록 하겠다"고 말했다.

정 후보 역시 "먼저 수서와 서소문 공사현장 사고로 유명을 달리하신 희생자 명복 유가족에게 깊은 위로의 말씀을 드리며 부상자의 빠른 회복을 기원한다"라고 서두를 열었다.

이어 "서울시장은 1만여 공무원과 930만 서울시민의 삶을 안전하게 뒷받침하는 자리다. 그러나 (오 시장은) 보여 주기 식 행정으로 일관했다"라며 "서울시민의 삶을 든든하고 안전하게 뒷받침할 정원오로 바꿔달라. 오세훈 후보 10년 무능을 심판해달라"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회에서 토론 준비를 하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

◆ 부동산 두고 격돌…"공약 미이행" vs "아기씨당 논란"

오 후보와 정 후보는 부동산 문제를 두고 격돌했다. 정 후보는 오 후보의 주택 공급 관련해, 오 후보는 정 후보의 성동구청장 시절 행당7구역 준공 지연에 대해 지적을 거듭했다.

정 후보는 본인의 주도권 토론 시간에 오 후보가 지난 2021년 지방선거에 출마하며 5년간 36만호 공급을 약속했지만 2022년~2024년까지 3만9000호를 착공 기준 공급했다며, 본인이 약속한 거의 절반도 못 했다고 꼬집었다.

아울러 "주택 공급을 위해서는 다양한 공급이 이루어져야 하는데 공공재개발·도심 공공복합개발·리모델링 사업에 대해서는 전혀 신경 쓰지 않았다"라고 짚었다.

이에 오 후보는 "(박원순 전 서울시장이) 전부 갈아엎고 제초제 뿌려놓고 나가서 원상복귀하는 것"이라며 "원래 계획을 다 못했다고 하는데 원래 구역 지정 물량을 6만 호씩 하겠다고 했다. 말을 비틀어서 다른 말을 한다"고 짚었다.

토론 과정에서는 두 후보가 서로 발언을 끊고 언성을 높이기도 했다. 정 후보가 "정작 물어본 것에 대답하지 않고 다른 답변을 한다"라고 하자 오 후보는 "앞에 (질문에서 정 후보가) 다 거짓말을 했다"라고 반박했다.

정 후보는 권 후보에게 오 후보의 매입임대주택 불용 문제를 지적하며 "매입임대주택 및 오피스텔·도시형생활주택 예산 4조원을 쓰지 않고 불용했다. 평균 3억원으로 잡으면 1만 3000호에 해당하는 물량"이라고 언급했다. 관련해 오 후보는 "박원순 시장 때보다 오 후보의 임기에 매입임대주택 공급 실적이 더 많다"고 받아쳤다.

또 정 후보가 '오 후보는 리모델링 사업에 소홀했다'고 지적하자 오 후보는 "지원 안 한 게 아니라 재건축이 인기가 많아서 리모델링이 위축된 것"이라고 말하기도 했다.

뒤이어 주도권 토론을 진행한 오 후보는 정 후보의 주요 부동산 정책인 '착착개발'에 대해 "서울시의 신통개발 시즌2라는 평가가 있다. 서울시의 정책을 그대로 밴치마킹했다"고 했다.

그러면서 오 후보는 정 후보의 성동구청장 시절 성동구의 굿당(아기씨당) 인수 거부 논란, 행당7구역 준공 지연 등에 대해 집중 공세했다.

앞서 성동구가 재개발 조합에 약 48억원의 신축 아기씨당 기부채납을 조건으로 사업을 인가했지만, 건물 완공 후 '위법'이라고 주장하며 기부채납, 즉 인수를 거부했다는 주장이 제기됐다. 오 후보는 아기씨당 땅은 구청에서 조합의 기부채납을 하도록 안내했는데, 구청은 또 그런 적이 없다고 발뺌한다며 "구청이 그렇게 한 적이 없다면 조합장이 배임죄로 구속돼야 하냐"고 정 후보를 몰아붙였다.

정 후보는 "그렇게(조합의 기부채납 관련) 결정한 건 2008년 국민의힘 계열 한나라당 구청장이 잘못 결정해 놓은 것"이라며 "제가 들어와서 이건 잘못된 거다, 기부채납을 할 수가 없다, 그런 방식으로 충분히 설명해 드렸는데 조합과 아기씨당 측에서 진행한 것"이라고 설명했다.

정 후보 발언 도중에 오 후보는 "2008년도에 정해진 것을 (정 후보가 성동구청장 당선 후인) 2014년도에 유지하지 않았냐"고 받아치자 정 후보가 "반칙하지 마라. 제 시간인데 왜 끊고 반칙을 하느냐"고 항의하기도 했다.

행당7구역 어린이집 문제에 의한 준공 지연 논란에 대해 오 후보는 "처음에 현금으로 내라고 했다가 건물을 지어서 (기부채납)하라고 한 것은 (정 후보가) 사과했다"라면서도 "정 후보는 서울 대부분 재개발·재건축의 준공이 제때 나지 않는다고 말했는데 작년 1년 동안 30곳 입주에 28곳이 준공됐다. 이런 식의 거짓 해명을 하는 것은 서울시정을 책임지겠다는 분이 할 말이 아니다"라고 짚었다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회에서 토론 준비를 하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

◆ "사고 발생은 시장 무관심 탓" vs "공사 계속 가능해"

수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락 사태도 토론의 중심에 섰다.

첫 번째 주제인 '민생경제 회복 대책'과 관련한 토론 중 권영국 정의당 서울시장 후보는 오 후보에게 "GTX 삼성역 철근 누락 관련 사안을 서울시가 국토교통부에 5개월간 보고를 누락했다. 시장(오 후보)은 보고받지 못했다고 하는데 사실이냐"고 물었다.

오 후보는 "보고 받은 적이 없고, 뉴스를 보고 알았다. (서울시장) 직무정지 상태에서 공사 중 현대건설이 진실을 신고한 것"이라며 "제가 (정비사업장 내) CCTV(녹화)를 의무화했기 때문에 그런 것"이라며 "선거전이 불리해지자 민주당이 주도해 문제를 제기해 오늘에 이른 것이다. 지금이라도 완벽하게 보완할 수 있기 때문에 걱정할 일이 아니다"라고 일갈했다.

정 후보는 "서울시 산업재해 사망자 수는 전년보다 늘었다. 사망 사고 건수도 전국 평균보다 높았습니다. 서울시의 체불 임금 피해 건수는 전국 지자체 중 최고 수준"이라며 "이런 문제가 발생하는 건 오세훈 후보가 그만큼 관심이 없기 때문이다. 삼성역 부실 시공 공사 사례에 대한 대응을 보면 잘 알 수 있다"고 지적했다.

그는 "당시 서울시 담당 본부장은 중대 과실이 아니라고 해서 시장한테 보고도 안 했다고 한다. 그런데 반면 현대건설, 국토부, 감리업체 등은 이게 중대한 부실 시공이다라고 판단했다고 한다"라며 "그런데도 불구하고 오세훈 시장의 서울시 담당 본부장은 이걸 보고도 안 하고 6개월, 거의 6개월 동안 이 보고가 안 됐다. 이것은 큰 문제"라고 주장했다.

오 후보는 "담당 본부장의 설명을 들어보니까 직후에 이것이 계속 공사를 할 수 있는 하자인지 그것부터 판단했다고 한다. 전문가의 의견을 들어보니까 공사를 계속할 정도의 강도가 유지된다고 판단했고, 그래서 19차례에 걸친 회의를 하며 보완 방안을 마련했다"라고 해명했다.

이날 마무리 발언에서 오 후보는 '엄동설한에 까치밥 홍시 하나 남겨두시는 심정'이라는 표현을 썼다.

그는 "이재명 정권의 오만과 독주를 견제할 최소한의 발판 서울만큼은 꼭 지켜주시기 바란다. 엄동설한에 까치밥 홍시 하나 남겨두시는 심정으로 저 오세훈을 선택해 달라"고 호소했다.

정 후보는 "저는 구청장으로도 일할 때 주민들의 민원 사항을 해결하며 정책을 만들고 실현해 왔다"라며 "앞으로도 저는 시민의 목소리에 귀 기울이고 시민의 눈에 눈빛을 마주치고 시민의 삶을 든든하고 편안하게 뒷받침하겠다"고 말을 맺었다.

한편 오는 29~30일 양일간 사전투표가 시작된다. 사전투표 기간 전국 읍·면·동에 설치된 사전투표소에서 오전 6시~오후 6시까지 참여할 수 있다. 본투표일은 6월3일이며 투표 시간은 오전 6시~오후 6시로 같다.

100wins@newspim.com