"노르웨이, 프랑스의 핵우산 속으로"… 양국 정상, 공식 협상 착수 합의

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리가 27일(현지 시각) 파리에서 정상회담을 갖고 노르웨이가 프랑스의 핵우산에 들어가기 위한 협상에 착수하는 방안에 합의했다.

노르웨이는 유럽 내 대표적인 대서양주의 국가로 그 동안 나토(NATO·북대서양조약기구)와 미국의 핵우산에 크게 의존해왔다. 하지만 도널드 트럼프 미국 행정부의 재등장과 러시아의 우크라이나 전면 침공 등 글로벌 안보 지형이 급변하면서 유럽 내 국방 협력으로 방향을 틀고 있다는 관측이 제기되고 있다.

[파리 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원 =요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리가 27일(현지 시각) 프랑스 파리를 방문해 에마뉘엘 마크롱 대통령과 정상회담을 가진 뒤 공동기자회견을 하고 있다. 2026.05.28. ihjang67@newspim.com

양국 정상은 이날 노르웨이가 프랑스 주도의 핵무기 구상에도 참여하는 내용을 골자로 하는 포괄적 방위 협정에 서명했다.

스퇴레 총리는 정상회담 후 공동기자회견에서 "프랑스의 핵 전력은 나토의 억지 태세에 중요한 기여를 하고 있으며 이는 우리 노르웨이에게도 중요하다"고 말했다. 그는 "양국의 긴밀한 협력은 유럽과 범대서양 안보를 더욱 강하게 만들 것"이라고 했다.

마크롱 대통령은 "오늘 협정은 양국 간 상호 지원 원칙을 확립하는 것"이라며 "더 깊은 협력은 유럽의 전략적 자율성 확대 목표를 뒷받침할 것"이라고 말했다.

이날 합의로 노르웨이는 폴란드, 리투아니아에 이어 유럽에서 프랑스의 핵 보호를 받는 국가 명단에 합류하게 됐다. 프랑스는 지난 3월 유럽 동맹국들을 상대로 핵우산 제공을 확대하겠다고 밝혔다.

다만 스퇴레 총리는 프랑스 방문 직전 노르웨이 현지 통신사 NTB와의 인터뷰에서 "평시에는 프랑스의 핵 무기가 노르웨이에 배치되지 않을 것"이라고 했다.

스웨덴의 군축·안보 싱크탱크 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 러시아와 미국이 각각 5459개, 5177개의 핵탄두를 보유하고 있고 중국은 약 600개, 프랑스는 290개, 영국은 225개를 갖고 있는 것으로 파악되고 있다.

노르웨이는 1949년 나토 창설 때부터 회원국으로 참여하고 있으며, 특히 북극권을 놓고 러시아와 직접적으로 맞닥뜨리고 있다.

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