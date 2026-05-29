韓 비IT 수출, 중국 공세에도 선방…"고부가 품목 경쟁력 관건"

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韓 비IT 중화학공업 제품 점유율 3.9%→4.0% 소폭 상승

중국 11%→14.6%로 급성장...한국 '선방' 평가

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국의 비IT 수출이 중국의 거센 공세 속에서도 독일·일본보다 상대적으로 양호한 성과를 낸 것으로 분석됐다.

중국이 글로벌 비IT 시장에서 점유율을 크게 끌어올리는 동안 한국은 고기술 품목을 중심으로 점유율을 지켜내며 선방했다는 평가다.

한국은행이 29일 공개한 'BOX 경제전망보고서: 비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가'에 따르면 2024년 한국의 비IT 중화학공업 제품 세계시장 점유율은 4.0%로 2019년 3.9% 대비 소폭 상승했다.

같은 기간 중국의 점유율은 11.0%에서 14.6%로 3.6%포인트 올랐다. 반면 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각각 1.3%포인트 하락했다.

[자료= 한국은행]

부문별로는 화공품, 철강제품, 기계류, 수송장비 등 전 부문에서 중국의 점유율이 상승했다. 한국은 철강제품과 기계류에서는 점유율이 소폭 하락했지만 수송장비와 기타 부문에서는 점유율이 올랐다.

특히 한국은 기술수준이 높은 품목에서 상대적으로 양호한 성과를 보였다. 제품복잡성지수(PCI)를 기준으로 분석한 결과 2020~2024년 한국의 고위 기술 품목 수출은 연평균 6.8% 증가했다. 이는 전 세계 평균 증가율인 6.0%를 웃도는 수준이다. 중국의 고위 기술 품목 증가율 11.8%보다는 낮았지만 독일 5.2%, 일본 2.3%보다는 높았다.

미국 관세정책 이후에도 한국의 대미 비IT 수출은 주요 경쟁국에 비해 상대적으로 선방한 것으로 나타났다. 2025년 2분기부터 2026년 1분기까지 한국의 비IT 관세대상 품목 대미 수출은 전년 동기 대비 12.8% 감소했다.

다만 미국 수입시장 내 한국의 점유율 하락폭은 0.4%포인트에 그쳤다. 같은 기간 중국은 1.9%포인트, 일본은 2.1%포인트, 독일은 2.2%포인트 하락했다. 중국의 대체 수출기지로 꼽히는 아세안과 멕시코의 점유율이 각각 1.1%포인트, 1.0%포인트 상승한 가운데서도 한국의 점유율 하락폭은 제한적이었다.

한은은 "한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 하락하는 경향이 있었다"며 "이는 우리 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일, 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사한다"고 평가했다.

또한 "주요국 간 기술수준이 점차 상향 평준화되면서 글로벌 시장 경쟁이 심화되고 있다"며 "향후 비IT 수출은 범용품의 가격경쟁보다 고부가 품목의 기술·품질 경쟁 중심으로 전개되면서 양적 성장은 제한될 것"이라고 내다봤다.

romeok@newspim.com