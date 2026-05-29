[오늘의 국회일정] 국회의장·기자회견·주요 정당- 5월 29일

AI 핵심 요약beta
- 29일 국회의장단 퇴임식과 사전투표가 열린다
- 여야 지도부는 전국 각지서 유세를 이어간다
- 소통관에선 교육·노동·지역 현안 회견이 잡혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 제9회 전국동시지방선거 사전투표 / 한남동 주민센터
15:00 제22대 국회 전반기 국회의장단 퇴임식 / 국회접견실
◆소통관 기자회견
09:00 김영호 의원, [교육위원장 임기 마무리 기자회견]
10:00 정혜규 대변인, [송탄초 감전사고 산재 피해 경기도교육청 책임 촉구 기자회견]
10:40 이용선 의원, [정원오 서울시장 후보 관련 노동조합 지지선언 기자회견]
11:00 김소희 의원, [민생 현안 기자회견]
11:20 김소희 의원, [화성 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
07:40 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여 / 성산2동 주민센터 3층 강당
09:00 서울 현장 중앙선거대책위원회의 / 정원오 서울특별시장 후보 선거사무소
11:00 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 경기 성남시장 후보 지원유세 / 아식스 성남중앙점 앞
14:30 김기재 충남 당진시장 후보 지원유세 / KT플라자 당진중앙점 앞
16:00 맹정호 충남 서산시장 후보 지원유세 / 서울약국 앞 서산공용버스터미널 인근
17:40 손세희 충남 홍성군수 후보 지원유세 / 메가박스 홍성내포 앞
*한병도 공동상임선대위원장
09:00 서울 현장 중앙선거대책위원회
10:30 김병욱 성남시장 후보-성남성공시대를 위한 입법과제 지원 현장 기자간담회 / 김병욱 성남시장후보 선거사무소
15:00 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여 / 전북 남원시 도통동 사전투표소
15:30 양충모 남원시장 후보 지원유세 및 남원춘향골전통시장 인사 / 왕정동 굿마트 앞 및 남원춘향골전통시장
18:30 이원택 전북지사 후보 지원유세 / 풍남문광장
20:00 이원택 전북지사 후보 전주한옥마을 도보 유세 / 전주 한옥마을
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
10:00 세종 조치원역 유세 / 세종 조치원읍 으뜸길 215
13:40 광명전통시장 방문 및 광명사거리 유세 / 광명사거리 나나약국 앞
15:00 부천 역곡역 유세 및 역곡상상시장 방문 / 역곡역 2번 출구
16:40 김포 구래동 문화의거리 유세 / 경기 김포시 김포한강9로76번길 63
*송언석 공동선거대책위원장
09:00 경제 현안 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
14:00 이장우 대전광역시장 후보 으능정이 집중 유세 / 이안경원 대전 본점
*정점식 공동선거대책위원장
10:00 제9회 전국동시지방선거 사전투표 / 광도죽림이동민원실 1층
*정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
◆조국혁신당
*서왕진 상임선대위원장
06:30 사전투표 / 전남 여수시 쌍봉동 사전투표소
11:00 5.18 민주유공자 故 정동년 선생 4주기 추모식 / 국립 5.18 민주묘지 역사의 문
15:00 장성 유세 및 상가 순회 인사 / 장성 농협 하나로마트 앞
◆개혁신당
*이준석 총괄선대위원장
09:00 사전투표 / 동탄 9동 행정복지센터
11:40 이혜숙 관악구청장 지원유세 / 신림역 3번 출구
14:30 김성열 하남시갑 국회의원 후보 지원유세 / 하남 덕풍시장
18:02 KBS1-R 뉴스레터K 전화 인터뷰
*천하람 공동선대위원장
11:40 이혜숙 관악구청장 지원유세 / 신림역 3번 출구
14:30 김성열 하남시갑 국회의원 후보 지원유세 / 하남 덕풍시장
20:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세 / 선학동먹자골목
22:00 정승연TV 라이브방송 출연
*이주영 공동선대위원장
14:30 김성열 하남시갑 국회의원 후보 지원유세 / 하남 덕풍시장
18:00 김동현 강남구 구의원 후보 지원유세 / 강남구 학동로68길 7
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