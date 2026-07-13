"출근하자마자 퇴근 지시"…홈플러스 노조, 기습 휴업에 강력 반발

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전국 67개 매장 기습 휴업… 노조 강력 반발

"사실상 공중분해 수순, 정부 대책 마련해야"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 마트산업노동조합 홈플러스지부(이하 노조)가 대주주인 사모펀드 MBK파트너스와 사측의 전 매장 휴업 조치를 '일방적이고 기습적'이라며 규탄했다.

노조는 13일 성명서를 통해 "사측이 오전 전국 67개 매장에 대해 어떠한 사전 공지도 없이 기습적으로 임시휴업을 통보했다"며 "여느 때와 다름없이 출근한 노동자들은 아무런 영문도 모른 채 '즉시 퇴근하라'는 황당하고도 일방적인 지시를 받으며 길거리로 내몰렸다"고 비판했다.

서울회생법원 회생4부(정준영 법원장)는 3일 홈플러스가 지난달 30일 제출한 구조혁신형 회생계획안 수정안의 실현 가능성이 없다고 판단해 기업회생절차 폐지를 결정했다. 홈플러스가 2주 내에 약 2000억 원의 자금을 조달하지 못하면 사실상 파산 수순을 밟을 것으로 보인다. 사진은 5일 오전 서울 홈플러스 강서 본점 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "사측은 현장 직원들을 통해 제보를 접수한 노동조합이 사실 확인을 강력히 요구하고서야 마지못해 공문을 투척하며 휴점 사실을 전달했다"며 "이것이 정상적인 기업이 취할 태도인가"라고 목소리를 높였다.

아울러 "MBK는 수조 원의 이익만 챙기면 그뿐, 수십만 노동자와 입점업주, 협력업체의 피눈물은 안중에도 없는 사모펀드의 악랄한 민낯이 백일하에 드러났다"며 "더 이상 홈플러스를 정상화할 의지도 자격도 없다"고 비판했다.

앞서 사측은 지난 10일 진행된 전 품목 50% 할인행사에 대한 노조의 청산 준비 의혹 제기에 "영업을 지속하기 위한 조치"라고 해명했다.

노조는 "정상 영업을 호언장담하더니 주말이 지나자마자 본색을 드러냈다"며 "이미 기습 휴·폐점을 통보한 37개 점포에 이어 남은 67개 점포마저 휴점시키는 것은 사실상 홈플러스를 공중분해 하려는 수순"이라고 꼬집었다.

정부의 소극적인 태도에 대한 질타도 이어졌다. 노조는 "노동자와 입점 업주, 협력업체 등 수십만명의 생계가 벼랑 끝에 몰렸음에도 정부가 방관하고 있다"고 지적하며 "정부는 즉각적인 홈플러스 정상화 대책 마련과 사모펀드 먹튀 규제 법안을 신설하라"고 촉구했다.

한편 홈플러스는 운영자금 고갈과 시설 유지·관리 어려움을 이유로 이날부터 상황 변화가 있을 때까지 본사와 대형마트 매장을 임시휴업한다고 밝혔다. 다만 몰 부문은 입점주가 원하는 경우 정상 영업할 예정이다.

lahbj11@newspim.com