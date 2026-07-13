태백소방서, 노후아파트 소방시설 보급

AI 핵심 요약beta
- 태백소방서는 13일 노후아파트에 주택용 소방시설 보급사업을 실시했다고 밝혔다
- 노후아파트에 단독경보형 감지기 등을 설치해 초기 화재 대응력과 주거 안전을 높인다고 했다
- 보급 대상 단지를 선정·관리하고 월별 계획으로 연간 목표 달성과 관리체계 강화를 추진한다고 했다
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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백소방서는 13일 화재에 취약한 노후아파트 입주민의 안전을 강화하고 인명피해를 예방하기 위해 주택용 소방시설 보급사업을 실시했다고 밝혔다.
이번 사업은 관내 노후아파트에 단독경보형 감지기 등의 소방시설을 보급해 초기 화재 대응 능력을 높이고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 추진됐다.
태백소방서는 관리사무소에 대한 사업 안내와 협조 요청 후 보급 대상 단지를 선정하여 체계적인 관리에 나선다. 아울러 연간 보급 목표를 달성하기 위해 월별 추진계획을 세워 단계적으로 사업을 진행할 예정이다.
또한 보급 실적을 지속적으로 관리하고 추진 상황을 점검하여 사업이 원활히 진행될 수 있도록 관리체계를 강화할 방침이다.
심규삼 서장은 "주택용 소방시설은 화재 발생 시 소중한 생명과 재산을 지키는 기본적인 안전시설"이라며 "노후아파트를 중심으로 소방시설 보급을 확대하여 안전한 주거환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com