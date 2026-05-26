[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 26일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 25일 국회의장 기관장 업무보고와 상임위 회의를 진행했다
- 여야는 더불어민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당 선대위원장 중심으로 전국 지원유세와 회의 일정을 소화했다
- 소통관에서는 노동·안중근 의사 유해 봉환·재판소원 관련 등 다수 기자회견이 예정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
10:10 국회 사회적 대화 건설현안 협의체 결과보고 / 국회접견실
11:20 역대 국회의장 초청 제헌회관 차담회 / 제헌회관
◆ 상임위원회
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
14:00 김대식 의원실 등, 「사회취약계층과 함계하는 공인노무사」 토론회 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
10:00 최기상 의원, [더불어민주당 서울시당 노동위원회 기자회견]
10:20 이용선 의원, [전국전력노조한일병원, 수도권공공서비스노동조합 정원오 서울시장 후보 지지선언 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [5월 4주차 국회 정례브리핑]
11:40 김선민 의원, [안중근 의사 유해 봉환 촉구 기자회견]
14:00 조계원 의원, [서부지법 폭동 사건 정윤석 감독 재판소원 청구 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
08:30 정원오 서울특별시장 후보 지원 영등포구 출근인사 / 여의도역 5번출구 앞(서울 영등포구 여의나루로 42)
11:10 박시선 경기 여주시장 후보 지원유세 및 가남읍 시민인사 / 가남파출소 앞(경기 여주시 가남읍 태평2길 23)
13:00 성수석 경기 이천시장 후보 지원유세 및 창전동 문화의거리 시민인사 / 대패한쌈 앞 주차장(경기 이천시 이섭대천로 1217번길 13)
15:30 이상천 충북 제천시장 후보 지원유세 및 내토전통시장 방문 / 미성금방 앞 남천약국 사거리(충북 제천시 풍양로 120)
18:00 오중기 경북도지사 후보, 이삼걸 경북 안동시장 후보 지원유세 및 옥동사거리 시민인사 / 다이소 안동옥동점 앞(경북 안동시 경북대로 376)
*한병도 공동상임선대위원장
08:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 임문영 광주 광산구을 국회의원 후보 선거사무소 방문 / 임문영 광주 광산구을 후보 선거사무소(광주 광산구 왕버들로 86, 4층)
13:00 이남오 함평군수 후보-함평군 더불어민주당 후보자 연석회의 / 이남오 함평군수 후보 선거사무소(전남 함평군 함평읍 서부길 96)
14:30 윤병태 나주시장 후보-나주시 더불어민주당 후보자 연석회의 / 윤병태 나주시장 후보 선거사무소(전남 나주시 빛가람로 676, 시티원빌딩 505호)
16:00 우승희 영암군수 후보 선거사무소 방문 / 우승희 영암군수 후보 선거사무소(전남 영암군 영암읍 동문로 3, 1층)
17:00 차영수 강진군수 후보 지원유세 및 상가 방문 / 강진터미널 앞(전남 강진군 강진읍 영랑로 35)
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
10:00 기자회견 / 당사 지하1층 다목적홀
13:30 성동 금남시장 상인인사 및 유세 / 금남시장 입구
15:30 마포 경의선숲길 유세 및 도보유세 / 경의선숲길 광장
17:00 강서 남부골목시장 도보유세 / 서울 강서구 화곡동 943-7
18:45 펜앤마이크TV 출연
*송언석 공동선거대책위원장
선거대책 업무
◆조국혁신당
*서왕진 조국혁신당 상임선대위원장 일정
8:30 KBS라디오 전격시사 인터뷰
9:30 제10차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
◆개혁신당
* 이준석 총괄선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞(연수구 경원대로 184)
13:00 산수동 푸른길 도보유세 / 광주광역시 동구 지산1동
14:00 청년 간담회 / 광주광역시 동구 무등로 479 2층
18:30 양해두 후보 출정식 / 제주도 외도 부영2차 뽀로로 놀이터(제주도 제주시 우평로 318)
*천하람 공동 선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞,연수구 경원대로 184
09:00 이기붕 인천시장 후보 신기시장상인회 면담 및 거리유세 / 연수구 미추홀구 주안동 1463
14:30 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원 유세/ 노형다이소 사거리, 제주시 노형동 1100로 3325
15:30 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원유세/ 노형뜨란채아파트 입구, 제주시 수덕로 44
16:00 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원 유세/ 하나로마트 노형점, 제주시 월광로 77
17:00 양해두 제주시 외도•이호•도두동 도의원 후보 지원유세, 외도부영2차아파트 CU편의점 앞, 제주시 외도일동 외도일동 560-2
18:30 양해두 제주시 외도•이호•도두동 도의원 후보 출정식/ 외도부영2차아파트 뽀로로 놀이터, 제주시 외도일동639-3 1층 파리바게뜨 앞 공원
seo00@newspim.com