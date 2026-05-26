[뉴스핌 여론조사] 부산시장 전재수 44.8% 박형준 42.8%… 2%p차 '초접전'

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뉴스핌·리얼미터 부산시장 여론조사

적극 투표층, 전 50.3% 박 44.3%...6%p 차이

선거 막판까지 팽팽한 흐름 이어질 가능성 높아

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 부산광역시장 선거에 출마한 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 오차범위 안에 초접전을 벌이는 것으로 26일 조사됐다.

종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 리얼미터가 지난 23~24일 부산시 18살 이상 805명을 대상으로 실시한 부산시장 후보 지지도 조사 결과, 전 후보 44.8%, 박 후보 42.8%였다. 두 후보 간 격차는 2.0%포인트(p)다.

이어 정이한 개혁신당 후보 3.1%, 없음 5.5%, 잘 모름 3.7%였다.

◆선거 막판까지 팽팽한 흐름 이어질 가능성 높아

리얼미터는 "부산은 전통적 보수 강세 지역임에도 여야 후보가 오차범위 내 치열한 경쟁 구도를 형성하면서 선거 막판까지 팽팽한 흐름이 이어질 가능성이 높다"고 분석했다.

모든 지역별·연령별·성별에서도 팽팽한 접전 양상 보였다.

지역별로는 ▲사하구·서구·영도구·중구 전 후보 50.2%, 박 후보 39.4 ▲남구·동구·부산진구 전 후보 46.6%, 박 후보 41.7% ▲강서구·북구·사상구 전 후보 43.8%, 박 후보 42.2% ▲금정구·동래구·연제구 전 후보 44.5%, 박 후보 43.2% ▲기장군·수영구·해운대구 전 후보 40.2%, 박 후보 46.8%다.

연령별로는 ▲18~29살 전 후보 24.5%, 박 후보 49.9% ▲30대 전 후보 43.5%, 박 후보 41.8% ▲40대 전 후보 61.9%, 박 후보 28.6% ▲50대 전 후보 61.2%, 박 후보 30.3% ▲60대 전 후보 41.7%, 박 후보 48.2% ▲70세 이상 전 후보 33.5%, 박 후보 56.9%다.

성별로는 ▲남성 전 후보 44.7%, 박 후보 43.3% ▲여성 전 후보 44.9%, 박 후보 42.4%로 조사됐다.

정당 지지도별로는 민주당 지지층의 91.9%가 전 후보를 지지했고, 국민의힘 지지층의 87.8%는 박 후보를 지지했다.

조국혁신당 지지층에서는 전 후보 67.1%, 박 후보 20.2%였고, 진보당 지지층에서는 전 후보 49.7%, 박 후보 29.5%, 정 후보 8.6% 순이었다. 개혁신당 지지층에서는 박 후보 32.5%, 전 후보 17.7%, 정 후보 33.6%로 조사됐다.

◆적극 투표층에서도 전 후보 50.3%, 박 후보 44.3% 오차범위

적극 투표층 '반드시 투표하겠다' 응답층에서는 전 후보 50.3%, 박 후보 44.3%로 조사됐다. '반드시 투표하겠다'와 '가급적 투표하겠다'를 합친 전체 투표 의향층에서도 전 후보 47.9%, 박 후보 44.4%로 오차범위 내 접전이 이어졌다.

반면 '별로 투표할 생각이 없다'와 '전혀 투표할 생각이 없다'를 합친 투표 의향 없음 층에서는 전 후보 28.6%, 박 후보 34.1%다.

이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심) 번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.5%였다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

chogiza@newspim.com