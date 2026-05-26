[오늘의 정치일정] 5월 26일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 청와대에서 국무회의와 비상경제점검회의를 주재했다
- 여야는 26일 전국 각지에서 지방선거 후보 지원유세와 상인·시민 인사를 이어갔다
- 개혁신당·조국혁신당 지도부는 라디오 인터뷰와 회의, 집중유세 등으로 세 확장에 나섰다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제23회 국무회의 겸 제10차 비상경제점검회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
14:30 '제14회 평화통일교육주간' 개막식 (국립평화통일민주교육원)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 국무회의
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
08:30 정원오 서울특별시장 후보 지원 영등포구 출근인사 / 여의도역 5번출구 앞(서울 영등포구 여의나루로 42)
11:10 박시선 경기 여주시장 후보 지원유세 및 가남읍 시민인사 / 가남파출소 앞(경기 여주시 가남읍 태평2길 23)
13:00 성수석 경기 이천시장 후보 지원유세 및 창전동 문화의거리 시민인사 / 대패한쌈 앞 주차장(경기 이천시 이섭대천로 1217번길 13)
15:30 이상천 충북 제천시장 후보 지원유세 및 내토전통시장 방문 / 미성금방 앞 남천약국 사거리(충북 제천시 풍양로 120)
18:00 오중기 경북도지사 후보, 이삼걸 경북 안동시장 후보 지원유세 및 옥동사거리 시민인사 / 다이소 안동옥동점 앞(경북 안동시 경북대로 376)
-한병도 공동상임선대위원장
08:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 임문영 광주 광산구을 국회의원 후보 선거사무소 방문 / 임문영 광주 광산구을 후보 선거사무소(광주 광산구 왕버들로 86, 4층)
13:00 이남오 함평군수 후보-함평군 더불어민주당 후보자 연석회의 / 이남오 함평군수 후보 선거사무소(전남 함평군 함평읍 서부길 96)
14:30 윤병태 나주시장 후보-나주시 더불어민주당 후보자 연석회의 / 윤병태 나주시장 후보 선거사무소(전남 나주시 빛가람로 676, 시티원빌딩 505호)
16:00 우승희 영암군수 후보 선거사무소 방문 / 우승희 영암군수 후보 선거사무소(전남 영암군 영암읍 동문로 3, 1층)
17:00 차영수 강진군수 후보 지원유세 및 상가 방문 / 강진터미널 앞(전남 강진군 강진읍 영랑로 35)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
10:00 기자회견(당사 지하1층 다목적홀)
13:30 성동 금남시장 상인인사 및 유세(금남시장 입구 / 서울 성동구 금호동3가 420-1)
15:30 마포 경의선숲길 유세 및 도보유세(경의선숲길 광장 / 서울 마포구 백범로 152)
17:00 강서 남부골목시장 도보유세(서울 강서구 화곡동 943-7)
18:45 펜앤마이크TV 출연
-송언석 공동선거대책위원장
선거대책 업무
-정점식 공동선거대책위원장
선거운동 지원(경상남도 일원)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞(연수구 경원대로 184)
13:00 산수동 푸른길 도보유세 / 광주광역시 동구 지산1동
14:00 청년 간담회 / 광주광역시 동구 무등로 479 2층
18:30 양해두 후보 출정식 / 제주도 외도 부영2차 뽀로로 놀이터(제주도 제주시 우평로 318)
-천하람 공동 선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞,연수구 경원대로 184
09:00 이기붕 인천시장 후보 신기시장상인회 면담 및 거리유세 / 연수구 미추홀구 주안동 1463
14:30 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원 유세/ 노형다이소 사거리, 제주시 노형동 1100로 3325
15:30 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원유세/ 노형뜨란채아파트 입구, 제주시 수덕로 44
16:00 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원 유세/ 하나로마트 노형점, 제주시 월광로 77
17:00 양해두 제주시 외도•이호•도두동 도의원 후보 지원유세, 외도부영2차아파트 CU편의점 앞, 제주시 외도일동 외도일동 560-2
18:30 양해두 제주시 외도•이호•도두동 도의원 후보 출정식/ 외도부영2차아파트 뽀로로 놀이터, 제주시 외도일동639-3 1층 파리바게뜨 앞 공원
-이주영 공동 선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞(연수구 경원대로 184)
09:00 이기붕 인천시장 후보 신기시장상인회 면담 및 거리유세 / 연수구 미추홀구 주안동 1463
11:30 김주우 시흥시 구의원 후보 점심인사 / 삼미시장(시흥시 신천동 798)
14:00 이천은 안양시 구의원 후보 거리인사 / 범계역 3번 출구 신한은행(안양시 동안구 동안로 126)
16:00 박현호 의왕시 구의원 후보 거리인사 / 포일국민은행사거리(의왕시 내손동 713-1)
18:30 고금란 과천시장 후보 집중유세 / 과천중앙공원 상가 우리은행(과천시 별양상가로 13)
<조국혁신당>
-서왕진 조국혁신당 상임선대위원장 일정
8:30 KBS라디오 전격시사 인터뷰
9:30 제10차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호