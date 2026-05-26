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[오늘의 정치일정] 5월 26일(화)

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AI 핵심 요약

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  • 대통령이 26일 청와대에서 국무회의와 비상경제점검회의를 주재했다
  • 여야는 26일 전국 각지에서 지방선거 후보 지원유세와 상인·시민 인사를 이어갔다
  • 개혁신당·조국혁신당 지도부는 라디오 인터뷰와 회의, 집중유세 등으로 세 확장에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌]

<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제23회 국무회의 겸 제10차 비상경제점검회의 (청와대 본관)

<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
통상업무

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-8

<통일부>
-장관
10:00 국무회의
14:30 '제14회 평화통일교육주간' 개막식 (국립평화통일민주교육원)

<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 국무회의

<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무

<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
08:30 정원오 서울특별시장 후보 지원 영등포구 출근인사 / 여의도역 5번출구 앞(서울 영등포구 여의나루로 42)
11:10 박시선 경기 여주시장 후보 지원유세 및 가남읍 시민인사 / 가남파출소 앞(경기 여주시 가남읍 태평2길 23)
13:00 성수석 경기 이천시장 후보 지원유세 및 창전동 문화의거리 시민인사 / 대패한쌈 앞 주차장(경기 이천시 이섭대천로 1217번길 13)
15:30 이상천 충북 제천시장 후보 지원유세 및 내토전통시장 방문 / 미성금방 앞 남천약국 사거리(충북 제천시 풍양로 120)
18:00 오중기 경북도지사 후보, 이삼걸 경북 안동시장 후보 지원유세 및 옥동사거리 시민인사 / 다이소 안동옥동점 앞(경북 안동시 경북대로 376)
-한병도 공동상임선대위원장
08:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 임문영 광주 광산구을 국회의원 후보 선거사무소 방문 / 임문영 광주 광산구을 후보 선거사무소(광주 광산구 왕버들로 86, 4층)
13:00 이남오 함평군수 후보-함평군 더불어민주당 후보자 연석회의 / 이남오 함평군수 후보 선거사무소(전남 함평군 함평읍 서부길 96)
14:30 윤병태 나주시장 후보-나주시 더불어민주당 후보자 연석회의 / 윤병태 나주시장 후보 선거사무소(전남 나주시 빛가람로 676, 시티원빌딩 505호)
16:00 우승희 영암군수 후보 선거사무소 방문 / 우승희 영암군수 후보 선거사무소(전남 영암군 영암읍 동문로 3, 1층)
17:00 차영수 강진군수 후보 지원유세 및 상가 방문 / 강진터미널 앞(전남 강진군 강진읍 영랑로 35)

<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
10:00 기자회견(당사 지하1층 다목적홀)
13:30 성동 금남시장 상인인사 및 유세(금남시장 입구 / 서울 성동구 금호동3가 420-1)
15:30 마포 경의선숲길 유세 및 도보유세(경의선숲길 광장 / 서울 마포구 백범로 152)
17:00 강서 남부골목시장 도보유세(서울 강서구 화곡동 943-7)
18:45 펜앤마이크TV 출연
-송언석 공동선거대책위원장
선거대책 업무
-정점식 공동선거대책위원장
선거운동 지원(경상남도 일원)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무

<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞(연수구 경원대로 184)
13:00 산수동 푸른길 도보유세 / 광주광역시 동구 지산1동
14:00 청년 간담회 / 광주광역시 동구 무등로 479 2층
18:30 양해두 후보 출정식 / 제주도 외도 부영2차 뽀로로 놀이터(제주도 제주시 우평로 318)
-천하람 공동 선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞,연수구 경원대로 184
09:00 이기붕 인천시장 후보 신기시장상인회 면담 및 거리유세 / 연수구 미추홀구 주안동 1463
14:30 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원 유세/ 노형다이소 사거리, 제주시 노형동 1100로 3325
15:30 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원유세/ 노형뜨란채아파트 입구, 제주시 수덕로 44
16:00 이건우 제주시 노형동을 도의원 후보 지원 유세/ 하나로마트 노형점, 제주시 월광로 77
17:00 양해두 제주시 외도•이호•도두동 도의원 후보 지원유세, 외도부영2차아파트 CU편의점 앞, 제주시 외도일동 외도일동 560-2
18:30 양해두 제주시 외도•이호•도두동 도의원 후보 출정식/ 외도부영2차아파트 뽀로로 놀이터, 제주시 외도일동639-3 1층 파리바게뜨 앞 공원
-이주영 공동 선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 집중유세 / 동춘역 3번 출구 이마트 앞(연수구 경원대로 184)
09:00 이기붕 인천시장 후보 신기시장상인회 면담 및 거리유세 / 연수구 미추홀구 주안동 1463
11:30 김주우 시흥시 구의원 후보 점심인사 / 삼미시장(시흥시 신천동 798)
14:00 이천은 안양시 구의원 후보 거리인사 / 범계역 3번 출구 신한은행(안양시 동안구 동안로 126)
16:00 박현호 의왕시 구의원 후보 거리인사 / 포일국민은행사거리(의왕시 내손동 713-1)
18:30 고금란 과천시장 후보 집중유세 / 과천중앙공원 상가 우리은행(과천시 별양상가로 13)

<조국혁신당>
-서왕진 조국혁신당 상임선대위원장 일정
8:30 KBS라디오 전격시사 인터뷰
9:30 제10차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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