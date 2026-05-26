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[뉴스핌 여론조사] 부산시장 전재수 vs 박형준…주요 이력과 대표 공약은

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AI 핵심 요약

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  • 부산시장 선거에서 전재수·박형준 후보가 여론조사 2.0%p 초접전을 벌였다.
  • 전재수는 해양수도·K-해양 AI벨트·공공돌봄·TRX로 해양 AI 산업과 돌봄 복지를 강화하겠다고 했다.
  • 박형준은 '30살에 1억' 청년자산·BuTX·가덕도신공항·AI 클러스터로 글로벌 허브도시와 청년 지원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전 44.8% 박 42.8%…오차범위 안 2%p 초접전
전재수, 해양수도·공공돌봄·AI·트라이포트 공약
박형준, 가덕신공항·BuTX·청년 1억 자산 정책

[서울=뉴스핌] 송기욱 조승진 기자 = 6·3 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 부산시장 선거에서 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 초접전 양상이다. 두 후보는 부산 미래 비전과 대표 공약을 앞세워 부산 민심을 파고들고 있다.  

부산 지역구 3선 의원이자 해양수산부 장관 출신인 집권 여당의 전 후보는 '해양수도 부산'과 공공 돌봄·해양 인공지능(AI) 중심 전략을 전면에 내세웠다.

반면 현직 부산시장이며 국회사무총장을 지낸 제1야당 국민의힘 박 후보는 가덕도신공항과 부산형 급행철도(BuTX)·산업은행 이전을 축으로 한 글로벌 허브도시와 청년 자산형성을 핵심 공약으로 제시했다.
6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-8

◆ 전재수, 해양수도·공공돌봄·AI 산업 전환 핵심 공약 

종합뉴스통신 뉴스핌 의뢰로 리얼미터가 지난 23~24일 부산 18살 805명을 대상으로 실시한 여론조사에서 전 후보 44.8%, 박 후보는 42.8%였다. 두 후보 간 격차는 2.0%포인트(p)로 오차범위 안에서 우열을 가리기 힘들었다. 

전 후보는 1971년생으로 구덕고와 동국대 역사교육과를 나왔다. 동국대 정치학과 석사를 받았다. 신고 재산은 7억1724원이다. 병역은 군복무를 마쳤고 전과 기록은 없다.

전 후보의 대표 공약은 '행정·사법·금융·기업이 함께 완성하는 해양수도 부산'이다. 대통령 직속 국가해양전략위원회 부산 설치와 해양경제부시장 신설을 통해 국가 해양전략 중심 도시로 부산을 육성하겠다는 구상이다.

특히 해양금융과 해양비즈니스, 트라이포트, K-해양 AI벨트의 4대 해양산업벨트를 조성한다. 이를 통해 해양과 AI 산업을 결합한 미래 산업 생태계를 구축하겠다고 밝혔다. 국비 6000억원 규모의 해양 AI벨트 사업과 트라이포트 인프라 구축도 함께 제시했다.

AI 공약에서는 '미래로 가는 AI선도도시 부산'을 내세웠다. 항만·조선·국방·문화 산업에 AI를 접목한 'K-해양 AI벨트'를 조성하고 국제연합(UN) AI 허브 유치와 AI 데이터센터 구축을 추진하겠다고 공약했다. 총 사업비는 약 1조원 규모다.

복지 분야에서는 '바로 돌봄 도시 부산'을 핵심 기조로 내놨다. 부산시민 돌봄수당과 청년 기본소득 도입, 침례병원 공공병원화, 전문 동행 매니저 3000명 고용을 통해 공공 돌봄 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

가덕도신공항과 북항·철도를 연결하는 트라이포트 완성과 광역급행철도(TRX) 구축을 통해 부울경(부산울산경남) 30분 생활권을 만들겠다는 구상도 내놨다.

◆ 박형준, 글로벌허브도시·청년자산형성·BuTX 제시 

박 후보는 1960년생으로 대일고와 고려대 사회학를 나왔다. 동 대학원에서 석사·박사를 했다. 신고 재산은 55억2992만원이다. 병역 미필이며 전과 기록은 없다.

대표 공약은 '부산찬스–30살에 1억' 프로젝트다. 시민 적립금과 부산시 매칭, 운용수익을 결합한 자기순환형 펀드를 통해 청년이 30살에 1억원 규모 자산을 형성할 수 있도록 지원하겠다는 내용이다.

이를 위해 청년미래기금 설립과 19살 자동 가입 계좌 도입을 추진한다. 부산도시공사 환수금과 기존 청년사업 예산 통합을 통해 재원을 마련한다.

도시 비전 공약으로는 '월드클래스도시 부산'을 제시했다. 가덕도신공항·BuTX·산업은행 부산 이전을 '3대 동맥'으로 부산역-북항 통합 환승체계 구축과 트라이포트 완성을 추진한다.

AI 산업 분야에서는 항만·조선·금융·관광 데이터를 기반으로 한 '부산형 AI 클러스터'를 핵심 전략으로 내놨다. 박 후보는 AI 산업 일자리 5만개 창출과 AI 인재 1만명 양성을 목표로 내걸었다.

생활·복지 공약에서는 다자녀 가구 지원 확대와 '부산최고시민' 프로젝트를 제시했다. 둘째 자녀 월 30만원, 셋째 자녀 월 60만원 규모 동백전 지원과 부산 공공학습관 설치를 추진한다. 

만덕대로 상부공원 조성과 부산 나이트 버스(B-Night Bus), 권역별 균형 개발을 통해 '동서남북 골고루 부산'을 만들겠다고 공약했다.

뉴스핌-리얼미터 여론조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p이며 응답률은 8.5%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성·연령·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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