[뉴스핌 여론조사] 부산시장 전재수 vs 박형준…주요 이력과 대표 공약은

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전 44.8% 박 42.8%…오차범위 안 2%p 초접전

전재수, 해양수도·공공돌봄·AI·트라이포트 공약

박형준, 가덕신공항·BuTX·청년 1억 자산 정책

[서울=뉴스핌] 송기욱 조승진 기자 = 6·3 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 부산시장 선거에서 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 초접전 양상이다. 두 후보는 부산 미래 비전과 대표 공약을 앞세워 부산 민심을 파고들고 있다.

부산 지역구 3선 의원이자 해양수산부 장관 출신인 집권 여당의 전 후보는 '해양수도 부산'과 공공 돌봄·해양 인공지능(AI) 중심 전략을 전면에 내세웠다.

반면 현직 부산시장이며 국회사무총장을 지낸 제1야당 국민의힘 박 후보는 가덕도신공항과 부산형 급행철도(BuTX)·산업은행 이전을 축으로 한 글로벌 허브도시와 청년 자산형성을 핵심 공약으로 제시했다.

◆ 전재수, 해양수도·공공돌봄·AI 산업 전환 핵심 공약

종합뉴스통신 뉴스핌 의뢰로 리얼미터가 지난 23~24일 부산 18살 805명을 대상으로 실시한 여론조사에서 전 후보 44.8%, 박 후보는 42.8%였다. 두 후보 간 격차는 2.0%포인트(p)로 오차범위 안에서 우열을 가리기 힘들었다.

전 후보는 1971년생으로 구덕고와 동국대 역사교육과를 나왔다. 동국대 정치학과 석사를 받았다. 신고 재산은 7억1724원이다. 병역은 군복무를 마쳤고 전과 기록은 없다.

전 후보의 대표 공약은 '행정·사법·금융·기업이 함께 완성하는 해양수도 부산'이다. 대통령 직속 국가해양전략위원회 부산 설치와 해양경제부시장 신설을 통해 국가 해양전략 중심 도시로 부산을 육성하겠다는 구상이다.

특히 해양금융과 해양비즈니스, 트라이포트, K-해양 AI벨트의 4대 해양산업벨트를 조성한다. 이를 통해 해양과 AI 산업을 결합한 미래 산업 생태계를 구축하겠다고 밝혔다. 국비 6000억원 규모의 해양 AI벨트 사업과 트라이포트 인프라 구축도 함께 제시했다.

AI 공약에서는 '미래로 가는 AI선도도시 부산'을 내세웠다. 항만·조선·국방·문화 산업에 AI를 접목한 'K-해양 AI벨트'를 조성하고 국제연합(UN) AI 허브 유치와 AI 데이터센터 구축을 추진하겠다고 공약했다. 총 사업비는 약 1조원 규모다.

복지 분야에서는 '바로 돌봄 도시 부산'을 핵심 기조로 내놨다. 부산시민 돌봄수당과 청년 기본소득 도입, 침례병원 공공병원화, 전문 동행 매니저 3000명 고용을 통해 공공 돌봄 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

가덕도신공항과 북항·철도를 연결하는 트라이포트 완성과 광역급행철도(TRX) 구축을 통해 부울경(부산울산경남) 30분 생활권을 만들겠다는 구상도 내놨다.

◆ 박형준, 글로벌허브도시·청년자산형성·BuTX 제시

박 후보는 1960년생으로 대일고와 고려대 사회학를 나왔다. 동 대학원에서 석사·박사를 했다. 신고 재산은 55억2992만원이다. 병역 미필이며 전과 기록은 없다.

대표 공약은 '부산찬스–30살에 1억' 프로젝트다. 시민 적립금과 부산시 매칭, 운용수익을 결합한 자기순환형 펀드를 통해 청년이 30살에 1억원 규모 자산을 형성할 수 있도록 지원하겠다는 내용이다.

이를 위해 청년미래기금 설립과 19살 자동 가입 계좌 도입을 추진한다. 부산도시공사 환수금과 기존 청년사업 예산 통합을 통해 재원을 마련한다.

도시 비전 공약으로는 '월드클래스도시 부산'을 제시했다. 가덕도신공항·BuTX·산업은행 부산 이전을 '3대 동맥'으로 부산역-북항 통합 환승체계 구축과 트라이포트 완성을 추진한다.

AI 산업 분야에서는 항만·조선·금융·관광 데이터를 기반으로 한 '부산형 AI 클러스터'를 핵심 전략으로 내놨다. 박 후보는 AI 산업 일자리 5만개 창출과 AI 인재 1만명 양성을 목표로 내걸었다.

생활·복지 공약에서는 다자녀 가구 지원 확대와 '부산최고시민' 프로젝트를 제시했다. 둘째 자녀 월 30만원, 셋째 자녀 월 60만원 규모 동백전 지원과 부산 공공학습관 설치를 추진한다.

만덕대로 상부공원 조성과 부산 나이트 버스(B-Night Bus), 권역별 균형 개발을 통해 '동서남북 골고루 부산'을 만들겠다고 공약했다.

뉴스핌-리얼미터 여론조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p이며 응답률은 8.5%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성·연령·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com