전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.13 (월)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

"막힌 주택공급 맥 뚫자"…부동산토론회, 공공택지·정비사업·PF 해법 제시될까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 14일 주택공급 병목을 점검하는 공개토론회를 열어 기존 사업의 착공·입주를 앞당길 방안을 논의한다.
  • 공공택지·정비사업·PF 등에서 인허가보다 실제 착공 중심으로 공급을 관리하고, 민간 정비사업 규제완화보다 현장 애로 해소와 공공·민간 역할 조정이 쟁점이 되고 있다.
  • 비아파트·임대주택 공급과 PF 보증·금융 애로 개선도 함께 논의되며, 결과는 23일 대통령 주재 대토론회에서 종합돼 후속 공급 대책에 반영될 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급계획 넘어 착공으로…사업 속도 높일 실행력 주목
민간 공급 숨통 틔울까…현장 애로 해소·역할 분담 관건

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 주택공급 대책의 실행력을 높이기 위해 공급 현장의 병목을 직접 점검하기로 하면서 시장의 관심이 집중되고 있다. 공공택지와 정비사업, 프로젝트파이낸싱(PF), 비아파트·임대주택 등 공급 전 과정의 이해관계자가 실제 착공과 입주를 앞당길 수 있는 해법을 모색하는 자리가 마련된 것이다.

신규 공급 목표를 추가로 제시하기보다 기존 사업의 속도를 높이고 민간의 공급 여건을 개선할 수 있는 구체적인 방안이 마련될지 관심이 쏠리는 가운데 논의 결과에 따라 향후 주택공급 정책의 추진 속도와 방향도 달라질 수 있다는 전망이 나온다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 공급계획, 인허가 대신 착공으로…사업 속도 높일 실행력 주목

13일 부동산 업계에 따르면 오는 14일 국토교통부가 개최하는 부동산 공개토론회에서는 공공택지와 정비사업, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 주택공급 전반의 지연 요인을 점검하고 현장 의견을 반영해 기존 공급계획의 속도를 높일 구체적인 방안이 논의될 것으로 관측된다. 

정부가 이번 토론회에서 우선 들여다볼 부분은 발표된 공급 물량을 실제 착공으로 연결하는 과정이 될 것으로 보여진다. 공공택지는 지구 지정 이후에도 토지 보상과 지구계획 수립, 기반시설 조성, 광역교통망 구축 등을 거쳐야 한다. 사업 단계마다 관계기관 협의가 길어질 경우 분양과 입주 일정도 연쇄적으로 늦어질 수 있다.

정부는 올해 수도권 공공주택 착공 목표를 6만2000가구로 잡고 공급 실적을 인허가보다 착공 중심으로 관리하고 있다. 상반기 1만1000가구 착공을 추진한 데 이어 하반기에는 주요 공공택지의 행정절차를 병행하고 사업 일정을 밀착 점검할 방침이다. 시장에서는 공급계획의 총량보다 언제, 어디에서, 몇 가구가 착공·분양되는지를 구체적으로 제시해야 공급 부족 우려를 완화할 수 있다는 지적이 나온다.

서울 등 도심에서는 재건축·재개발 사업의 속도를 높이는 방안이 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 다만 정부는 최근 공공택지와 유휴부지, 노후 공공청사 등을 활용한 공공 주도 공급에 정책 역량을 집중하고 있으며 재건축초과이익환수제 등 민간 정비사업의 핵심 규제 완화에는 신중한 태도를 보이고 있다.

신규 택지 확보가 어려운 상황에서 정비사업은 도심 공급을 늘릴 수 있는 주요 수단이지만 공사비 급등과 조합 내 갈등, 인허가 지연, 이주비 부담 등이 사업 추진의 발목을 잡고 있다. 이에 토론회에서는 대대적인 규제 완화보다는 민간 정비사업 현장의 애로사항을 점검하고, 공공 중심 공급 정책과 민간 정비사업의 역할을 어떻게 조정할지가 주요 쟁점으로 다뤄질 것으로 보인다.

◆ 민간 공급 숨통 틔울까…현장 애로 해소·역할 분담 관건

민간 주택공급 현장에서는 프로젝트파이낸싱(PF) 보증과 자금 조달 과정에서 발생하는 애로사항도 주요 논의 대상이 될 전망이다. 건설업계에서는 토지를 확보하고도 PF 보증 심사가 지연되거나 금융 조달에 어려움을 겪으면서 사업 일정이 늦어지는 사례가 발생하고 있다는 목소리가 나온다.

토론회에서는 PF 보증 관련 기관과 건설업계 관계자도 참석해 주택사업 과정에서 발생하는 보증·금융 애로와 개선 방안을 논의할 것으로 예상된다. 정부도 최근 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 통해 사업장별 PF 보증 심사 기간을 단축하는 등 공급 지연 요인 해소에 나선 만큼 현장의 건의를 통해 주택공급 속도를 끌어올릴 수 있는 방안을 중점적으로 논의할 것으로 보인다. 

빌라·오피스텔 등 비아파트와 민간 임대주택의 공급 여건도 함께 점검할 것으로 예측된다. 아파트는 착공부터 입주까지 장기간이 필요한 만큼 비아파트와 임대주택 공급을 통해 단기적인 전월세 수요에 대응할 필요가 있기 때문이다. 다만 공급 확대 과정에서 사업자의 참여 유인을 높이는 동시에 임차인 보호와 주거 품질을 확보할 수 있는 방안이 함께 논의될 전망이다.

이번 토론회는 15일 금융, 16일 세제 분야 공개 토론으로 이어지고 23일 대통령 주재 부동산 대토론회에서 논의가 종합될 예정이다. 정부는 기존 사업 일정을 앞당기고 분양 일정을 구체화하는 방안을 검토하는 만큼 현장 건의가 단순 의견 수렴을 넘어 후속 공급 대책에 어느 수준까지 반영될지가 관건이다.

한 부동산학과 교수는 "현장의 애로사항을 듣는 데 그치지 않고 이를 실제 착공과 입주로 연결할 수 있는 실행 방안을 마련하는 것이 중요하다"며 "정부의 공급 정책 방향과 업계의 현실적인 요구를 적절히 조율해 실효성 있는 대책으로 구체화해야 한다"고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 국가 균형 발전과 청년 정책에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 이번 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 내용은 오는 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
사진
전국 찜통더위에 전력수요 급증 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 짧은 장마 이후 연일 폭염이 지속되면서 올여름 전력수요가 처음으로 90기가와트(GW)를 넘어설 전망이다. 정부가 발전설비를 총동원하고 있지만, 전력예비율이 올여름 들어 처음으로 10%까지 떨어질 것으로 예상됐다. 정부는 올여름 전력피크를 8월 셋째 주로 전망했지만, 때 이른 폭염으로 7월부터 전력피크에 도달할 가능성이 적지 않다. ◆ 저녁시간 94GW 전망…전력예비율 10%로 뚝 13일 기후에너지환경부와 전력거래소에 따르면, 이날 오후 6~7시 최대전력수요는 94GW로 전망됐다. 전력거래소는 최초 전망에서 최대전력수요를 91.8GW, 공급예비력 12.3GW(예비율 13.4%)로 전망했지만, 늘어난 전력수요를 반영해 수정했다. 전력거래소는 "이 시간대 예비력은 9383MW로 '정상' 상태"라며 "전력수급이 안정적일 것으로 예상한다"고 밝혔다. 2026년 7월 13일 최대전력수요 전망 [자료=전력거래소] 2026.07.13 dream@newspim.com 하지만, 이 시간대 공급예비력이 9.4GW 규모로 감소하면서 예비율도 10%로 뚝 떨어질 전망이다. 예비율이 10%까지 떨어진 것은 올여름 들어 처음이다. 정부가 가동할 수 있는 발전설비를 총동원해도 전력예비율이 10% 이하로 떨어질 수 있는 상황이다. 기후부 관계자는 "폭우나 태풍으로 인한 전력설비 불시고장, 역대급 폭염에 따른 비상 상황에 대비해 약 8.8GW의 예비자원을 추가로 준비하고 있다"고 강조했다. ◆ 정부, 8월 3주 전력피크 전망…7월 경신 가능성 지난해 여름에도 이른바 '마른장마'로 인해 7월 둘째 주부터 폭염에 시달렸다. 때 이른 폭염이 지속되면서 7일 8일 최대전력수요가 95.7GW까지 치솟았다. 이는 지난해 여름철 전력피크(96GW, 8월 25일)와 거의 유사한 수준이다. 기후부는 지난달 25일 올여름 최대전력수요가 8월 3주차에 94.1GW(기준)~98.8GW(상한)를 기록할 것으로 전망했다. 이때 공급능력은 107GW 규모이며, 예비력은 13.9GW(기준)~8.2GW(상한) 수준으로 떨어질 전망이다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.25 dream@newspim.com 하지만 폭염 속 전력수요가 급증하면서 이미 7월부터 정부의 전망치를 웃돌 가능성이 있다. 특히 13일 공급능력이 103.4GW에 그치면서 운영예비력도 9.8GW(예비율 10%) 수준으로 떨어질 것으로 전력거래소는 전망했다. 지난해 10월 1일 기후에너지환경부 출범 처음 맞는 여름이어서 기후부 체제 하에서 전력수급 능력이 어떻게 달라질 지 첫 시험대에 오른 상황이다. 기후부는 전력피크가 예상되는 오후 6~7시 시간대 에너지 절약 동참을 유도하고 있다. 기후부는 "대국민 에너지 절약 캠페인으로 수요관리 동참을 유도하고 있다"면서 "냉방온도 준수, 불필요한 조명 소등 등 에너지 절약에 동참해 달라"고 당부했다. dream@newspim.com 2026-07-13 07:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동