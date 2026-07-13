종합특검, 김건희 19일 소환…나경원·김기현에 20일 출석 통보

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관저 공사 업체 선정 관여 의혹 조사 예정

나경원·김기현, 尹 체포 방해 의혹 소환

원희룡 '양평고속도로 백지화' 수사…재소환 검토

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 오는 19일 김건희 여사를 소환해 대통령 관저 이전 공사 업체 선정 관여 의혹을 조사한다. 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 방해 의혹과 관련해서는 나경원·김기현 국민의힘 의원에게 오는 20일 출석을 통보했다.

김지미 특별검사보(특검보)는 13일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 열린 정례브리핑에서 "이번 주 일요일인 7월 19일 김건희를 소환해 김오진 전 대통령실 관리비서관 등을 통해 관저 공사 업체 선정에 관여했다는 혐의 사실에 대해 조사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 오는 19일 김건희 여사를 소환해 대통령 관저 이전 공사 업체 선정 관여 의혹을 조사한다. 사진은 김 여사. [사진=뉴스핌 DB]

김 특검보는 김 여사의 출석 여부에 대해 "김건희 여사는 일요일 오전에 출석해 조사받을 예정"이라고 설명했다.

종합특검은 김 여사가 대통령 관저 이전 공사 수주 과정에 영향력을 행사했는지 들여다보고 있다. 특검은 관저 이전 공사 수주 대가로 김 여사에게 디올 의류 등 명품을 제공한 알선수재 혐의와 관련해 공여자 2명 등을 조사했다.

윤 전 대통령 체포영장 집행 방해 의혹과 관련한 국민의힘 의원 소환도 이어진다. 김 특검보는 "국민의힘 국회의원 2명은 서면진술서를 제출했고, 나머지 2명은 의견서만 제출해 오늘 그 2명에 대해 7월 20일 출석해 조사받을 것을 통보했다"고 밝혔다.

나경원 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

20일 소환 통보 대상은 나경원 의원과 김기현 의원이다. 두 사람은 지난 2025년 1월 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행 당시 공수처와 경찰의 영장 집행을 방해한 혐의를 받는다.

종합특검은 당시 현장 채증 영상과 관련자 진술 등을 토대로 국민의힘 의원들의 가담 정도와 역할을 확인 중이다.

앞서 종합특검은 체포영장 집행 방해 의혹과 관련해 권영진·윤상현 국민의힘 의원도 특수공무집행방해 혐의 등으로 입건해 수사해 왔다. 종합특검은 오는 20일 소환될 나 의원, 김 의원을 상대로 당시 현장에 머문 경위와 영장 집행 저지 과정에서의 역할 등을 확인할 것으로 보인다.

서울-양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해서는 원희룡 전 국토교통부 장관에 대한 재소환 가능성도 언급됐다.

김 특검보는 "원 전 장관은 노선 변경 당시 인수위에 참여하고 있었지만, 노선 변경 혐의와 관련해서는 아직 드러난 정황은 없다"고 밝혔다.

다만 "백지화 선언과 관련해서는 당시 국토부 장관이었고, 직전까지의 국토부 정책 방향과 맞지 않는 결정이었기 때문에 백지화 결정 과정과 그 과정에서 법적 절차를 준수했는지 여부 등을 조사할 계획"이라고 설명했다.

종합특검은 지난주 원 전 장관과 당시 정책보좌관에게 재차 소환을 통보했으나, 원 전 장관에 대한 통지서는 폐문부재로 송달되지 않았고 정책보좌관은 소환장을 수령했지만 출석하지 않았다고 전했다.

김 특검보는 "수사기간 연장 여부와 맞물려 원 전 장관에 대한 소환 통보를 다시 할지 고려 중"이라고 말했다.

원희룡 전 국토부 장관. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com