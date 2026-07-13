원주시, 치과 의료기기 전문기업과 투장협약 체결...1023억 규모

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자동차부품일반산업단지 준공 11년 만에 100% 입주 달성

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 13일 강원특별자치도청에서 치과 의료기기 전문기업 ㈜신흥MST와 1023억 원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 원주시 단일 기업 기준으로 역대 최대 규모의 투자로 민선9기 출범 이후 미래산업 중심의 경제도시 조성을 위한 첫 번째 대규모 투자유치 성과다.

특히 이번 투자는 자동차부품일반산업단지가 준공 11년 만에 100% 입주를 달성하게 해 산업단지 활성화에 기여할 것으로 보인다.

치과 의료기기 전문기업 ㈜신흥MST와 1023억 원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다.[사진=원주시] 2026.07.13 onemoregive@newspim.com

㈜신흥MST는 국내 최초 치과 의료기기 기업인 ㈜신흥의 임플란트 제조 전문 회사로 글로벌 시장의 수요 확대에 대응하기 위해 문막 자동차부품일반산업단지에 첨단 임플란트 생산공장을 신설할 예정이다.

기업은 2030년까지 총 1023억 원을 투자하고 80명의 신규 일자리를 창출할 계획이다. 신설 공장 가동 이후에는 생산능력이 기존 월 5만 세트에서 월 100만 세트까지 확대될 것으로 예상된다.

또한 최근 유한양행과 공동사업 협약을 체결하며 '유한에버티스 임플란트'를 출시한 ㈜신흥MST는 해외시장 진출을 시도하고 있어 지역 의료기기 산업의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 투자협약은 의료기기·디지털헬스케어 산업의 육성과 지역 투자·생산·고용의 선순환 기반을 강화해 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 전망된다.

원주시는 앞으로 우수한 교통 접근성과 산업 인프라를 바탕으로 첨단의료, 디지털헬스케어, 바이오 등 미래 전략산업 분야의 우량기업 유치를 지속적으로 확대할 계획이다.

구자열 원주시장은 "이번 협약은 원주시 단일 기업 기준으로 역대 최대 규모의 투자유치이자 민선9기 미래산업 육성의 출발을 알리는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 기업하기 좋은 환경을 조성해 미래산업을 키우고 양질의 일자리를 창출하며 지역 경제 성장을 이끌겠다"고 말했다.

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